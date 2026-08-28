Axios: США считают, что ситуация в Ормузском проливе складывается в их пользу
США считают, что переломили в свою пользу ситуацию в Ормузском проливе, сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников.
«Американские чиновники утверждают, что США переломили ситуацию в проливе и рассчитывают, что это не только постепенно снизит давление на мировую экономику, но и улучшит позиции Вашингтона в возможных переговорах с Ираном», – сказано в материале.
По их словам, за последние два месяца американские военные существенно ослабили возможности Ирана контролировать этот судоходный маршрут. Президент США Дональд Трамп в разговоре с Axios заявил, что пролив открыт, а реакция Тегерана на действия Вашингтона остается ограниченной.
20 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские военные уже несколько недель тайно перевозят нефть через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив якобы заходят и выходят 15–20 танкеров. «Корпус стражей исламской революции может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы», – заявил один из чиновников.