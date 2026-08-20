США начали тайную перевозку нефти через Ормузский пролив

Операция проводится уже несколько недель. Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив заходят и выходят 15–20 танкеров. Рабочая группа ВС США координирует свои действия с региональными партнерами в странах Персидского залива. В том числе, составляет список судов, выходящих из Персидского залива через Ормузский пролив в Аравийское море, а также список пустых танкеров, которые следуют из Аравийского моря через пролив в порты стран Персидского залива.