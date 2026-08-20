США начали тайную перевозку нефти через Ормузский пролив
Американские военные проводят тайную перевозку нефти через Ормузский пролив без согласования с властями Ирана. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Операция проводится уже несколько недель. Каждую ночь через южный канал вдоль побережья Омана в пролив заходят и выходят 15–20 танкеров. Рабочая группа ВС США координирует свои действия с региональными партнерами в странах Персидского залива. В том числе, составляет список судов, выходящих из Персидского залива через Ормузский пролив в Аравийское море, а также список пустых танкеров, которые следуют из Аравийского моря через пролив в порты стран Персидского залива.
«Мы контролируем южный пролив Ормуз уже два месяца. Корпус стражей исламской революции может создавать неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы», – сказал один из американских чиновников.
В середине августа Bloomberg писал, что ближневосточные производители продолжают перевозить большие объемы нефти через Ормузский пролив в обход официального судоходства. Это позволяет сдерживать рост мировых цен и предотвращает энергетический кризис.
19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что значимость Ормузского пролива снизится из-за строительства трубопроводов.