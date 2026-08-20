Трамп: значимость Ормузского пролива снизится из-за строительства трубопроводов

17 августа представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана спустя несколько недель после его подписания 18 июня. В этот день формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. По словам Багаи, переговорный процесс за это время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной, поэтому, по его словам, Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня. Дипломат также заявил, что Иран не будет формировать свою региональную политику под давлением или в условиях жестких сроков.