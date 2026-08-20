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Трамп: значимость Ормузского пролива снизится из-за строительства трубопроводов

Татьяна Мозолевская

Ормузский пролив в будущем будет иметь гораздо меньшее значение для мирового энергетического рынка из-за строительства новых трубопроводов и появления альтернативных источников поставок нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Вместе с этим строится большое число трубопроводов. Речь идет о рекордном количестве. Поэтому я думаю, что Ормузский пролив будет далеко не столь важен, как раньше», – сказал он (цитата по Clash Report).

Трамп отметил, что, несмотря на войну США против Ирана, стоимость нефти сейчас составляет около $84–85 за баррель. По его словам, сдерживать цены позволяют в том числе значительные объемы нефти, которые продолжают проходить через Ормузский пролив.

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Кроме того, как заявил американский президент, участники рынка нашли альтернативные варианты поставок и добычи, в том числе в Техасе, на Аляске и в Луизиане.

17 августа представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном потерял актуальность для Тегерана спустя несколько недель после его подписания 18 июня. В этот день формально завершилось 60-дневное перемирие, отведенное на заключение сделки. По словам Багаи, переговорный процесс за это время так и не начался из-за нарушения договоренностей американской стороной, поэтому, по его словам, Тегеран не видит смысла продлевать режим прекращения огня. Дипломат также заявил, что Иран не будет формировать свою региональную политику под давлением или в условиях жестких сроков.

16 августа Bloomberg писал, что несмотря на сохраняющееся напряжение в ситуации вокруг Ирана и регулярные атаки на суда, ближневосточные производители продолжают перевозить большие объемы нефти через Ормузский пролив в обход официального судоходства. Эта нелегальная, по сути «теневая» торговля помогает сдерживать рост мировых цен и предотвращает энергетический кризис.

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