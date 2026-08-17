Al Arabiya: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие

17 августа The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников также сообщала о подготовке Тегерана к возможной эскалации конфликта с США. По данным газеты, иранские власти рассматривают действующие договоренности об открытии Ормузского пролива как попытку Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время. По данным источников издания, на этом фоне Иран готовится к «более серьезному конфликту». Речь идет о расширении полномочий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), усилении контрразведывательных операций и наращивании производства ракет и беспилотников.