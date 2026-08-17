Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,633+0,78%CHKZ16 650+1,52%YAKG31,9-1,24%IMOEX2 117,1-0,9%RTSI788,85-0,9%RGBI113,29-0,85%RGBITR765,77-0,72%
Главная / Политика /

Al Arabiya: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие

Елена Вострикова
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Источники сообщают, что достигнуто соглашение о продлении 60-дневного перемирия между США и Ираном», – говорится в публикации издания в соцсети X.

Официально Вашингтон и Тегеран эту информацию пока не подтверждали. Срок действующего соглашения истекал 17 августа.

МИД Ирана процитировал Достоевского, обвинив США в зависимости от «лжи»

Политика / Международные новости

До этого представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что политика США в отношении Ирана, включая санкции и экономическое давление, привела лишь к усилению вражды между странами. По его словам, Тегеран принял необходимые меры предосторожности и при необходимости задействует имеющиеся средства для противодействия возможным новым враждебным планам США и Израиля.

17 августа The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников также сообщала о подготовке Тегерана к возможной эскалации конфликта с США. По данным газеты, иранские власти рассматривают действующие договоренности об открытии Ормузского пролива как попытку Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время. По данным источников издания, на этом фоне Иран готовится к «более серьезному конфликту». Речь идет о расширении полномочий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), усилении контрразведывательных операций и наращивании производства ракет и беспилотников.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её