WSJ узнал о секретном плане Ирана по эскалации конфликта с США

Действующее соглашение, которое предполагает открытие Ормузского пролива, было попыткой Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем, считают в Тегеране. Иран в связи с этим начал подготовку к «более серьезному конфликту».