WSJ узнал о секретном плане Ирана по эскалации конфликта с США
Лидеры «жесткой линии» Ирана разработали план по эскалации войны с США и Израилем. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских и арабских чиновников.
Действующее соглашение, которое предполагает открытие Ормузского пролива, было попыткой Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем, считают в Тегеране. Иран в связи с этим начал подготовку к «более серьезному конфликту».
Речь идет, в частности, о наделении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) большими полномочиями. В том числе о предоставлении ведомству контроля над регулярной армией страны, назначении на ключевые должности «закаленных ветеранов» войны с Ираком и внутренних репрессий, расширение внутренних контрразведывательных операций, а также наращивание производства ракет и БПЛА.
«[Иранское] руководство быстро перехватило инициативу, атакуя корабли, чтобы усилить контроль Ирана над Ормузским проливом, и расширило поле боя до Красного моря, которое Саудовская Аравия использовала для обхода контроля Ирана над Персидским заливом», – говорится в материале.
В середине августа США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие. До этого, 17 июня, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Страны обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.