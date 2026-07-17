Иран пригрозил США переходом к наступательным действиям

По данным Fars, ракеты США также поразили районы в окрестностях города Ираншехр. Предварительно сообщалось об ударах в районе аэропорта Ираншехра. Кроме того, один человек погиб и восемь получили ранения в результате удара США по жилому району Теппе Аллах Акбар в провинции Хормозган.