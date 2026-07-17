Иран пригрозил США переходом к наступательным действиям

Иран пригрозил США переходом к наступательным действиямТакие меры Тегеран пообещал принять в случае продолжения авиаударов
Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат атаки на исламскую республику в течение ближайших двух-трех дней. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи, передает Fars.
По его словам, политика, сочетавшая переговоры и военное противостояние, завершена. В случае дальнейших американских ударов Тегеран начнет этап «наступления и полного уничтожения».
Резаи подчеркнул, что в рамках такой стратегии Иран больше не будет ограничиваться ответными ударами. По его утверждению, «ни одна политическая граница не обеспечит безопасность силам, ведущим агрессию против Ирана». Советник верховного лидера также заявил, что реализация новой стратегии приведет к активизации «всех международных разломов».
16 июля США нанесли удар по иранскому городу Бендер-Хомейни, в результате атаки был поврежден мост, соединяющий Бендер-Аббас и Ларс.
По данным Fars, ракеты США также поразили районы в окрестностях города Ираншехр. Предварительно сообщалось об ударах в районе аэропорта Ираншехра. Кроме того, один человек погиб и восемь получили ранения в результате удара США по жилому району Теппе Аллах Акбар в провинции Хормозган.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.