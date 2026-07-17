США нанесли удары по территории Ирана в районе Бендер-Хомейни
США нанесли удар по иранскому городу Бендер-Хомейни, в результате атаки был поврежден мост, соединяющий Бендер-Аббас и Ларс, передает Fars.
По данным агенства, ракеты США также поразили районы в окрестностях города Ираншехр. Предварительно сообщалось об ударах в районе аэропорта Ираншехра. Кроме того, один человек погиб и восемь получили ранения в результате удара США по жилому району Теппе Аллах Акбар в провинции Хормозган.
Также администрация провинции Хормозган сообщила о попадании американских ракет по объектам в районе города Сирик.
15 июля вооруженные силы США начали вторую волну ударов по Ирану, целью которой стали объекты, связанные с возможностью Тегерана «угрожать судоходству в Ормузском проливе». В CENTCOM заявили, что удары направлены на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит». По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.