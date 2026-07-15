Трамп: атаки на Иран будут продолжаться, пока я не скажу «хватит»
Американские атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не скажет «хватит». Глава Белого дома заявил об этом Fox News.
По словам Трампа, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.
Американский лидер сказал, что Ирану лучше заключить сделку, иначе у Исламской Республики «никого не останется». Он также добавил, что войска США «очень бережно относятся к гражданскому населению», но предупредил, что Тегеран должен вернуться за стол переговоров.
Ранним утром 15 июля по мск военные США завершили новую серию ударов по Ирану. По данным Центрального командования США (CENTCOM), были поражены десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Республики. Удары продолжались около семи часов и наносились по «иранским объектам ракет и беспилотных летательных аппаратов, военно-морскому потенциалу и системам береговой обороны, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам».
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь сообщили, что воздушно-космические силы КСИР в седьмой волне операции «Наср 2» «атаковали, уничтожили и разгромили» центр спутниковой связи, радиолокационную станцию противоракетной и противовоздушной обороны, комплекс ПВО «Патриот», американскую военную базу в Кувейте и пусковые площадки ракет HIMARS с ракетами и беспилотниками.