Трамп: атаки на Иран будут продолжаться, пока я не скажу «хватит»

Ранним утром 15 июля по мск военные США завершили новую серию ударов по Ирану. По данным Центрального командования США (CENTCOM), были поражены десятки военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Республики. Удары продолжались около семи часов и наносились по «иранским объектам ракет и беспилотных летательных аппаратов, военно-морскому потенциалу и системам береговой обороны, чтобы еще больше снизить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству и гражданским экипажам».