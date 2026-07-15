США и Иран вернулись к изначальной точке военного противостояния

США сейчас ведут не проактивную, а реактивную политику, заметил доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Трамп своими руками завел свою страну в ловушку и теперь Тегеран может диктовать свои условия для разблокирования судоходства в Ормузском проливе, говорит эксперт. «В этом смысле заявления Трампа о режиме прохода судов через пролив – способ сохранить лицо. Американские атаки на Иран не приводят к выгодным для Вашингтона результатам. Очевидно, никто не станет платить пошлину американцам, так как они не могут помешать иранцам блокировать проход кораблей. Впрочем, с ростом эскалации и неопределенности в регионе судовладельцы, судя по всему, предпочтут не рисковать», – добавил эксперт.