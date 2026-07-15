США и Иран вернулись к изначальной точке военного противостояния

США и Иран вернулись к изначальной точке военного противостоянияВашингтон вновь объявил морскую блокаду Исламской Республики
США с 23.00 (по мск) 14 июля возобновили блокаду морских портов, нефтяных терминалов и прибрежных районов Ирана, говорится в заявлении Объединенного морского информационного бюро (JMIC), представляющего американские ВМС. Теперь любое судно, которое попытается несанкционированно войти в иранскую прибрежную зону или выйти из нее, будет задержано с применением силы, добавили в ВМС США.
Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп сообщил, что американским военным в ходе воздушных операций удалось якобы вывести из строя производственные мощности Ирана по выпуску дронов примерно на 92%, а ракет – на 89%. Эти потери, по его мнению, позволяют Вашингтону установить контроль над Ормузским проливом.
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на странице в соцсети Х счел обозначенную американцами стоимость за проход грузов через Ормузский пролив слишком высокой, добавив, что иранцы, напротив, будут вести себя по отношению к судовладельцам «более справедливо». Кроме этого дипломат подчеркнул, что «хранителем пролива навечно» останется Исламская Республика.
США сейчас ведут не проактивную, а реактивную политику, заметил доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Трамп своими руками завел свою страну в ловушку и теперь Тегеран может диктовать свои условия для разблокирования судоходства в Ормузском проливе, говорит эксперт. «В этом смысле заявления Трампа о режиме прохода судов через пролив – способ сохранить лицо. Американские атаки на Иран не приводят к выгодным для Вашингтона результатам. Очевидно, никто не станет платить пошлину американцам, так как они не могут помешать иранцам блокировать проход кораблей. Впрочем, с ростом эскалации и неопределенности в регионе судовладельцы, судя по всему, предпочтут не рисковать», – добавил эксперт.
США провели третий с начала очередной ближневосточной операции 7 июля массированный воздушный налет на Иран в ночь на 14 июля. Как передает Центральное командование (CENTCOM), в ходе пятичасовой операции им удалось нанести ущерб иранским береговым оборонительным системам, ракетным установкам, объектам беспилотной авиации и морским средствам в городах Бушир, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас. Кроме того, взрывы были слышны также на иранских островах Киш, Кешм и Бумуси, писало агентство Fars. Всего, по данным американского военного командования, в регионе сохраняют боевую готовность более 50 000 американских военных.
В то же время в территориальных водах Омана подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) крылатыми ракетами атаковали танкеры Mombasa и Bahia, принадлежащие ОАЭ. До этого подразделения КСИР ракетами и дронами обстреляли американскую авиабазу в Иордании. Позже иранское командование заверило, что эти атаки не направлены против Иордании. Вооруженные силы Исламской Республики еще нанесли удар по американской авиабазе в Бахрейне и военным и гражданским объектам в Кувейте.
На фоне американо-иранских взаимных обстрелов 13 июля дружественное Ирану движение хуситов в Йемене (контролирует запад и северо-запад страны, включая столицу Сану) впервые с марта 2022 г. при помощи ракет обстреляло международный аэропорт в Абхе на юге Саудовской Аравии. Согласно заявлению вооруженных сил Йемена, контролируемых хуситами, эта атака стала ответной реакцией на недавний саудовский авиаудар по аэропорту в Сане. Хуситы также предостерегли авиакомпании от полетов в воздушном пространстве саудовского королевства до тех пор, «пока не будет снята осада Саны», передает йеменское информационное агентство SABA.
Эр-Рияд активно вмешивается во внутренние дела в Йемене с начала гражданской войны в стране в 2011 г. В настоящее время королевство спонсирует международно признанное правительство – так называемый Совет президентского руководства, контролирующий две трети территории республики.
Ближний Восток возвращается к ситуации периода до американо-иранского соглашении о перемирии 17 июня, заметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. С одной стороны, Трамп уже оповестил конгресс о возобновлении боевых действий в регионе, чтобы снова по закону о военных полномочиях использовать американские вооруженные силы за рубежом в течение 60 дней без предварительного одобрения парламентариев. С другой – сохраняется высокий риск подключения Израиля к конфликту, учитывая его изначальную незаинтересованность в американо-иранском перемирии, отметил американист.
По мнению старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николая Сухова, ближневосточный конфликт перешел на новую стадию, так как сегодня в регионе сложился другой расклад сил, а участники понимают сильные и слабые стороны друг друга. Кроме того, продолжает востоковед, международное сообщество давно почувствовало эффект от закрытия Ормузского пролива. «Еще США и Иран осознали несовместимость условий в тексте меморандума, и теперь каждый ждет отступления противника. Совершенно точно у иранцев гораздо более высокий «болевой порог», а продолжение боевых действий негативно влияет на популярность республиканцев в американском обществе», – объяснил эксперт.
Также высока вероятность подключения к ближневосточной войне хуситов, говорит Гасанов. Теоретически они могут вместе с иранцами начать бомбардировки американских объектов в регионе, а также закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в Красное море, возможно кроме судов дружественных стран.
Хуситы – один из последних козырей Ирана в противостоянии с США и пока Тегеран предпочитает их не использовать, заметил Сухов. «Хуситы еще не атаковали чувствительные для Саудовской Аравии объекты инфраструктуры, включая нефтяные хранилища, нефтедобычи и их транспортировки, а также не закрыли Баб-эль-Мандебский пролив. Полагаю, на данный момент сами йеменцы надеются на деэскалацию ситуации», – считает эксперт.