Иран объявил об окончании эпохи односторонних сделок с США

На следующий день после американской атаки на Иран президент США Дональд Трамп 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре объявил о прекращении действия американо-иранского соглашения о перемирии. По его словам, контакты Вашингтона с Тегераном с целью урегулирования кризиса – «пустая трата времени», поскольку иранское руководство, по его словам, «больные люди». Кроме того, он не исключил вероятность покушения на него со стороны иранских спецслужб. В целях безопасности руководитель Белого дома даже покинул турецкую столицу на старом самолете Air Force One (борт номер один) вместо подаренного эмиром Катара нового Boeing 747-8, на котором он прилетел на мероприятие, писала The New York Times со ссылкой на источники.