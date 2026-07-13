Иран объявил об окончании эпохи односторонних сделок с США

Иран объявил об окончании эпохи односторонних сделок с СШАОдновременно Тегеран вновь заблокировал Ормузский пролив
Иран объявил об «окончании эпохи односторонних сделок» и предупредил США о возмездии за несоблюдение ими условий соглашения о прекращении огня. Соответствующее заявление сделал на своей странице в соцсети Х спикер парламента и руководитель иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф 12 июля на фоне продолжающегося на Ближнем Востоке вооруженного конфликта.
К своей публикации он приложил также скриншот пятого пункта соглашения, согласно которому Тегеран «приложит все усилия» для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив в течение 60 дней. До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о полном закрытии вышеназванного морского маршрута до окончания американского вооруженного вмешательства в регионе.
Причиной закрытия Ормузского пролива стал инцидент, когда иранские военные поразили коммерческое судно, следовавшее в Персидский залив по не согласованному Тегераном маршруту, добавили в КСИР. Вскоре в Центральном командовании США CENTCOM уточнили, что в результате иранского нападения у берегов Омана серьезное повреждение получило машинное отделение контейнеровоза, следовавшего под флагом Кипра. В тот день еще пропал без вести один член экипажа, гражданин Индии, сообщили в индийском МИДе.
Позже советник верховного лидера Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи рассказал агентству Tasnim, что Тегеран продолжит удерживать Ормузский пролив под своим контролем, поскольку этот «стратегически важный проход» играет решающую роль для обеспечения безопасности Исламской Республики и национальных интересов.
Тегеран отныне не станет выполнять условия соглашения о перемирии на фоне их несоблюдения с американской стороны, говорит старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. В этих условиях, продолжает эксперт, угроза новых столкновений и эскалации на Ближнем Востоке серьезно возросла. «Пункты меморандума составлены сторонами слишком расплывчато, и стороны по-разному понимают их выполнение. Поэтому пока сложно давать прогнозы относительно продолжительности блокирования Ормузского пролива. Если не последует новых договоренностей, то США наверняка возобновят морскую блокаду Ирана, а взаимные обстрелы продолжатся с новой силой», – допустил эксперт.
Заявление Галибафа появилось через несколько часов после массированного воздушного удара по американским объектам сразу в пяти арабских странах Персидского залива. По данным иранских государственным СМИ, вооруженные силы Исламской Республики атаковали с помощью дронов ЗРК Patriot, склад боеприпасов и военный радар в Кувейте, а также центр связи в Бахрейне. В результате воздушного налета также пострадали командный центр, ангары, где обслуживаются истребители на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, ангары для беспилотников MQ-9 и командный центр в Иордании, а также платформа поддержки и дозаправки американских авианосцев в Омане, сообщила пресс-служба КСИР.
Эти атаки, согласно заявлению иранского военного руководства, стали ответом на очередной масштабный воздушный налет США на Иран. Тегеран предупредил, что в случае нового акта агрессии последует «более жесткий удар» по американским военным базам в регионе.
Армия США, в свою очередь, провела очередной раунд воздушных атак по объектам в Иране накануне вечером в ответ на иранское нападение на коммерческое судно в Ормузском проливе, сообщила пресс-служба CENTCOM в X. За это время американские военные атаковали примерно 140 целей в стране, включая иранские ракетные и беспилотные базы, военно-морские объекты, склады боеприпасов, сети связи и пункты береговой разведки. Эти цели предположительно находились в городах Бушер, Генган и Дире на юге Ирана, писали Press TV и Mehr. Всего с начала очередной военной эскалации 7 июля американцы поразили более 300 целей, чтобы «ослабить способность Исламской Республики нападать на гражданских моряков и коммерческие суда».
На следующий день после американской атаки на Иран президент США Дональд Трамп 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре объявил о прекращении действия американо-иранского соглашения о перемирии. По его словам, контакты Вашингтона с Тегераном с целью урегулирования кризиса – «пустая трата времени», поскольку иранское руководство, по его словам, «больные люди». Кроме того, он не исключил вероятность покушения на него со стороны иранских спецслужб. В целях безопасности руководитель Белого дома даже покинул турецкую столицу на старом самолете Air Force One (борт номер один) вместо подаренного эмиром Катара нового Boeing 747-8, на котором он прилетел на мероприятие, писала The New York Times со ссылкой на источники.
В это же время The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о передаче израильской разведкой американцам разведданных, по которым Иран якобы составил план убийства Трампа за ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 г. В издании еще обратили внимание, что подобные лозунги звучали во время похоронной церемонии в честь верховного лидера Али Хаменеи, убитого в конце февраля во время совместной американо-израильской операции.
Слухи о попытках убийства Трампа иранцами – не основной повод для новой ближневосточной эскалации, заметил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. По его словам, стороны по-прежнему не могут прийти к согласию по принципиальным вопросам международной повестки – от ядерной программы до поэтапного восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе. «Информацию о готовящемся якобы покушении на Трампа проталкивают в основном израильские официальные лица. Так они пытаются заблокировать даже гипотетическую вероятность достижения американо-иранских договоренностей. Израильтяне пытаются надавить на одно из уязвимых мест Трампа – его самолюбие. Поэтому не исключаю, что американский президент, имеющий крайне высокое мнение о себе и своей значимости для США, воспринял эту информацию всерьез», – предположил Юрк.
При этом Юрк исключил, что эта информация может стать поводом для очередного витка американо-иранского противостояния. «Другое дело, недавно ряд западных СМИ развивали тему вероятного покушения на Трампа, и эта история потенциально может стать значимым вспомогательным фактором в американо-иранских отношениях», – заключил эксперт.