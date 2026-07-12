Fortune: Трамп рискует столкнуться с «кошмарным сценарием» на рынке нефти

8 июля на фоне возобновления ударов по Ирану Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Тегераном «больше не действует», а переговоры он назвал «пустой тратой времени». В ночь на 12 июля Пентагон начал третью серию ударов по Ирану за неделю, ставшую ответом на атаку иранских сил на контейнеровоз M/V GFS Galaxy под флагом Кипра в Ормузском проливе. За три ночи американские военные нанесли удары более чем по 300 иранским целям, включая военно-морские объекты, склады боеприпасов и пункты береговой охраны. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по военным объектам США в регионе, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Бахрейне.