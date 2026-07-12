Fortune: Трамп рискует столкнуться с «кошмарным сценарием» на рынке нефти

Fortune: Трамп рискует столкнуться с «кошмарным сценарием» на рынке нефтиBrent в случае отсутствия сделки по Ирану может подорожать до $90 за баррель
В начале недели цены на нефть упали, а энергетические рынки сочли войну в Иране завершенной после возобновления движения через Ормузский пролив и прекращения огня. Однако, как пишет Fortune, за время конфликта было использовано почти 1 млрд баррелей мировых нефтяных резервов, а запасы не восполняются, поскольку конфликт возобновился и движение судов в Ормузском проливе вновь пошло на спад.
Кроме того, продолжает издание, многие законсервированные и поврежденные НПЗ в регионе не восстановили работу, а Китай в скором времени готовится к сезонному росту импорта нефти.
«Все это это может стать кошмарным сценарием для администрации Трампа, которая стремится поскорее забыть об Иране и снизить цены на топливо к ноябрьским промежуточным выборам [в конгресс]», – отмечает Fortune.
По мнению аналитиков, опрошенных Fortune, долгосрочного мирного соглашения по Ирану пока не предвидится. Это означает, что восстановление судоходства через Ормузский пролив вряд ли состоится в ближайшие месяцы. В итоге цены на нефть могут подскочить до $90 за баррель, несмотря на адаптацию рынка, которая позволила избежать «апокалиптического» прогноза в $200.
«Наступает время расплаты», – заявил глава энергетического направления Raymond James Маршалл Адкинс. Он признал, что цены упали сильнее, чем он ожидал: «Рынок думает: «Да, все возвращается к норме». Но, наблюдая за Ираном столько лет, я не думаю, что это действительно произойдет. Такова была модель поведения Ирана последние 45 лет». По его словам, Иран будет настаивать на платной системе прохода через пролив (своего рода сервисный сбор), что сохранит трафик на уровне лишь половины от обычных объемов.
Даже если Саудовская Аравия и ОАЭ перенаправят часть потоков по трубопроводам, на это уйдет не менее года. «Иранцы довольно успешно тянут время и изматывают всех», – отметил нефтяной аналитик Дэн Пикеринг, основатель Pickering Energy Partners. «Не похоже, чтобы [иранский] режим был сильно ослаблен», – добавил он.
Пикеринг обратил внимание на ситуацию в Китае, который сократил импорт нефти примерно на 5 млн баррелей в день, опираясь на свои стратегические резервы. По его словам, Китай снизил именно импорт, а не потребление нефти, что часто остается незамеченным. Согласно прогнозу эксперта, Китай начнет закупать большие объемы нефти к концу августа.
Стратегический нефтяной резерв США находится на самом низком уровне с 1983 г., упав с 415 млн баррелей в начале войны в Иране до чуть более 300 млн. Аналитики сомневаются, что администрация Трампа начнет его пополнять до промежуточных выборов в ноябре, поскольку это также приведет к росту спроса. В хранилище в Кушинге (Оклахома) запасы упали до 19,6 млн баррелей – ниже критической отметки в 20 млн, при которой значительная часть нефти считается непригодной к использованию.
Управляющий директор PPHB Джим Виклунд назвал закрытие Ормузского пролива крупнейшим шоком поставок энергоносителей в новейшей истории. По его словам, геополитическая премия в $5 за баррель останется в ценах на долгосрочную перспективу.
8 июля на фоне возобновления ударов по Ирану Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Тегераном «больше не действует», а переговоры он назвал «пустой тратой времени». В ночь на 12 июля Пентагон начал третью серию ударов по Ирану за неделю, ставшую ответом на атаку иранских сил на контейнеровоз M/V GFS Galaxy под флагом Кипра в Ормузском проливе. За три ночи американские военные нанесли удары более чем по 300 иранским целям, включая военно-морские объекты, склады боеприпасов и пункты береговой охраны. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по военным объектам США в регионе, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Иордании и Бахрейне.
Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, вновь оказался в эпицентре конфликта. КСИР объявил о его закрытии «до дальнейшего уведомления», сославшись на инцидент с судном M/V GFS Galaxy, которое, по утверждению иранской стороны, пыталось пройти по несанкционированному маршруту с выключенными системами опознавания. Иран подчеркнул, что единственный безопасный путь через пролив пролегает через его территориальные воды и пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона. Тегеран также пригрозил «суровым ответом» на любую агрессию.
Несмотря на это, Центральное командование США сообщило, что Ормузский пролив открыт для всех судов, следующих через международные воды в соответствии с нормами морского права. Тем не менее обострение ситуации вокруг Ирана спровоцировало рост цен на мировом нефтяном рынке. Если стоимость Brent в начале недели составляла чуть больше $70 за баррель, на 8 июля показатель вырос до $78, затем произошла небольшая коррекция до $76.