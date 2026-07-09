Вышли ли США из перемирия с Ираном после очередной эскалации

Соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке между США и Ираном больше не имеет силы, заявил 8 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре американский президент Дональд Трамп. Он сказал это после иранских атак на военные базы США в странах Персидского залива. Кроме этого руководитель Белого дома назвал дальнейшие контакты с иранской стороной относительно урегулирования ближневосточного кризиса пустой тратой времени. «Они [иранское руководство] больные люди. Ими [иранцами] руководят больные люди. Мне кажется, все кончено. Я не хочу с ними иметь дело», – добавил он. Одновременно минфин США прекратил действие лицензий, разрешающих продажу иранской нефти, которые были выданы после подписания меморандума.