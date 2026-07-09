Вышли ли США из перемирия с Ираном после очередной эскалации

Вышли ли США из перемирия с Ираном после очередной эскалацииДональд Трамп назвал переговоры с иранцами пустой тратой времени
Соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке между США и Ираном больше не имеет силы, заявил 8 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре американский президент Дональд Трамп. Он сказал это после иранских атак на военные базы США в странах Персидского залива. Кроме этого руководитель Белого дома назвал дальнейшие контакты с иранской стороной относительно урегулирования ближневосточного кризиса пустой тратой времени. «Они [иранское руководство] больные люди. Ими [иранцами] руководят больные люди. Мне кажется, все кончено. Я не хочу с ними иметь дело», – добавил он. Одновременно минфин США прекратил действие лицензий, разрешающих продажу иранской нефти, которые были выданы после подписания меморандума.
На полях саммита НАТО Трамп еще назвал Тегеран «грязным игроком» за то, что тот наносит удары по торговым судам, проходящим по Ормузскому проливу, и нарушает тем самым американо-иранские договоренности. Поэтому вместо переговоров американское руководство лучше «займется своими делами».