Трамп: режим прекращения огня с Ираном больше не действует

Трамп: режим прекращения огня с Ираном больше не действуетВашингтон и Тегеран обменялись ударами
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном «завершено». Так он отреагировал на новые удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.
Американский лидер назвал Иран «грязными игроками» за нападения на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Трамп заявил, что США тратят время на переговоры с Тегераном, и выразил желание «заниматься своими делами», вместо того чтобы пытаться вести дипломатический диалог. «Вмешиваться в их дела – пустая трата времени», – сказал он (цитата по CNN).
По словам Трампа, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Он назвал Иран «злыми, больными людьми». При этом Трамп не исключил возможности новых ударов по Ирану. «Мы должны избавить их от рака, от их рака. И знаете, что нужно делать? Нужно искоренить рак на ранней стадии. И я так считаю», – сказал Трамп.
Саммит НАТО проходит в турецкой столице 7–8 июля. Основными темами стали угрозы для евроатлантического региона, ситуация на Украине и южный фланг блока. Трамп прибыл на встречу в «скверном настроении» и за закрытыми дверями жаловался на отсутствие поддержки со стороны альянса, в частности из-за отказа некоторых союзников предоставить американским войскам доступ к своим базам для атаки на Иран.
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Документ предусматривал прекращение войны и разблокировку Ормузского пролива. 8 июля американские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Решение было принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды и которые были атакованы силами КСИР. Иран в ответ атаковал 85 американских военных объектов.