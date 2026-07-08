Трамп: режим прекращения огня с Ираном больше не действует

По словам Трампа, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Он назвал Иран «злыми, больными людьми». При этом Трамп не исключил возможности новых ударов по Ирану. «Мы должны избавить их от рака, от их рака. И знаете, что нужно делать? Нужно искоренить рак на ранней стадии. И я так считаю», – сказал Трамп.