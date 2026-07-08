Что известно об обмене ударами США и Ирана

Что известно об обмене ударами США и ИранаСтороны поразили по 80 военных целей друг друга, СМИ назвали атаки масштабнее предыдущих
В ночь на 8 июля американские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. По данным командования США, решение принято после инцидентов с тремя гражданскими судами, проходившими через международные воды. Иран в ответ атаковал 85 американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте.
О том, что известно об обмене ударами между США и Ираном к этому часу, – в материале «Ведомостей».
- Ночью в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что вооруженные силы страны начали серию ударов по объектам в Иране. В CENTCOM заявили, что ранее Иран атаковал три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив: сухогруз Al Rekayyat под флагом Маршалловых Островов, сухогруз Wedyan под флагом Саудовской Аравии и сухогруз Cyprus Prosperity под флагом Либерии. «Продемонстрированная Ираном агрессия была ничем не спровоцирована, представляла опасность и являлась явным нарушением режима прекращения огня», – указывалось в заявлении.
Утром 8 июля CENTCOM сообщил о завершении нового раунда ударов по Ирану и поражении высокоточными боеприпасами более 80 целей. В частности, были атакованы иранские системы ПВО, сети командования и контроля, береговые радарные установки, средства противокорабельных ракет и более чем 60 малых катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в проливе и вблизи него.
NBC со ссылкой на американского чиновника сообщило, что эти удары США по Ирану были более масштабными, чем предыдущие. Они были нанесены с помощью истребителей ВВС и тактических самолетов ВМС.
После ударов по Ирану спикер парламента исламской республики и главный переговорщик с США Мохаммад Галибаф опубликовал пост в соцсетях, где обвинил США в «серьезных нарушениях» исламабадского соглашения – мирного плана, согласованного двумя сторонами в июне. Галибаф упомянул нападения США на Иран, возобновление нефтяных санкций и угрозы дальнейших ударов. Он настаивал на том, что «эпоха травли и вымогательства закончилась» и заявил, что «мы не сдадимся», пишет Sky News.
Ранним утром Иран предупредил, что нанесет «сокрушительный ответ» на удары США, пишет CNN. Высшее объединенное военное командование Ирана «Хатам аль-Анбия» в Центральном штабе заявило, что «ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства в дела или управление Ормузским проливом». Было подчеркнуто, что единственный безопасный проход для судов, следующих через Ормузский пролив, – это маршруты, установленные Ираном.
Тогда же Tasnim со ссылкой на сообщение КСИР проинформировал об атаках на 85 американских военных объектов в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Был также ликвидирован американский беспилотник MQ9, «пытавшийся помешать операции». В КСИР заявил, что удары были нанесены в ответ на «американскую агрессию». Согласно сообщению иранских военных, армия США ранним утром 8 июля нанесла воздушный удар по прибрежным базам и гражданским объектам на побережье провинции Хормозган и в Махшехре, чем «явно нарушила перемирие и растоптала исламабадские договоренности».
По данным источника CNN, некоторые региональные союзники пытаются донести до США и Ирана мысль о необходимости предотвращения эскалации боевых действий и сохранения режима прекращения огня.
18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Исламской Республикой Иран». Соглашение включает 14 пунктов, включая договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчение части финансовых ограничений в отношении Ирана. В документе также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.