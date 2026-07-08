Что известно об обмене ударами США и Ирана

Тогда же Tasnim со ссылкой на сообщение КСИР проинформировал об атаках на 85 американских военных объектов в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Был также ликвидирован американский беспилотник MQ9, «пытавшийся помешать операции». В КСИР заявил, что удары были нанесены в ответ на «американскую агрессию». Согласно сообщению иранских военных, армия США ранним утром 8 июля нанесла воздушный удар по прибрежным базам и гражданским объектам на побережье провинции Хормозган и в Махшехре, чем «явно нарушила перемирие и растоптала исламабадские договоренности».