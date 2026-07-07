CNN: Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении»

Как пишет CNN, Трамп неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО для США. В ходе встречи в Белом доме весной он предлагал сократить американское военное присутствие в Европе на треть, чтобы «послать сигнал» союзникам по альянсу, отказавшимся поддержать его военную операцию в Иране. При этом в Белом доме Трампу указывали, что неявка на саммит была бы неуважением к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого он считает другом.