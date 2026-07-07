CNN: Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении»
Президент США Дональд Трамп отправился в Анкару для участия в саммите НАТО в «скверном настроении» и американские чиновники не уверены, что встреча пройдет гладко, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Трамп «за закрытыми дверями гневно жаловался» на отсутствие поддержки со стороны альянса, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях.
Как пишет CNN, Трамп неоднократно ставил под сомнение ценность НАТО для США. В ходе встречи в Белом доме весной он предлагал сократить американское военное присутствие в Европе на треть, чтобы «послать сигнал» союзникам по альянсу, отказавшимся поддержать его военную операцию в Иране. При этом в Белом доме Трампу указывали, что неявка на саммит была бы неуважением к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого он считает другом.
Европейские лидеры, в свою очередь, планируют дать новые оборонные обязательства, чтобы смягчить гнев Трампа и избежать крупного конфликта на встрече в Анкаре. Саммит НАТО проходит в турецкой столице 7–8 июля.
7 июля на полях саммита НАТО в Анкаре США, Германия, Нидерланды, Швеция и Польша планируют подписать соглашение о намерениях по размещению в Европе производства ракет AIM-120 AMRAAM. Основными темами саммита, который проходит 7–8 июля, стали угрозы и вызовы для евроатлантического региона, ситуация на Украине и южный фланг блока. Западные оборонные корпорации рассчитывают на рост выручки до $974 млрд к 2029 г. на фоне милитаризации Европы и поставок вооружения Украине.