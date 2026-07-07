Западный ВПК рассчитывает на $1 трлн выручки к 2029 году

У шведской Saab в ближайшие четыре года ожидается рост с $7,8 млрд до $16,5 млрд (в 2,1 раза), у немецкой Hensoldt – до $5,5 млрд (на 98%), у французской Dassault Aviation – до $15,1 млрд (на 80%), у норвежской Kongsberg – до $9,7 млрд (на 73%), а у итальянской Leonardo – до $34 млрд (на 55%). В целом 15 лидирующих корпораций европейского ВПК хотят увеличить выручку до $282 млрд, или на 64%.