Главная / Политика /

Запад направил на войну с Россией более $375 млрд

Одна из тенденций года – сокращение помощи Украине
Александр Соколов
AFP
AFP

На фоне споров о предназначении замороженных российских активов «Ведомости» подсчитали, насколько изменилась поддержка Украины в 2025 г.

Всего страны НАТО в период с 2022 г. оказали Киеву помощь более чем на $375 млрд, следует из данных Кильского института мировой экономики и минфина Украины. В год на Украину уходило почти $94 млрд, что с учетом инфляции примерно столько же, сколько американцы ежегодно тратили на войны во Вьетнаме и Афганистане. В 2025 г. поддержка Украине сократилась с $8,7 млрд до $7,7 млрд в месяц, или на 11%. Причем активнее всего она упала во втором полугодии – до $6,8 млрд (на 22%).

Даже при условии, что конфликт завершится в 2026 г., нехватка средств для Киева в 2026–2027 гг. составляет 136 млрд евро, включая 52 млрд для бюджета и 83 млрд – на военные нужды, оценила в декабре Еврокомиссия. Основную лямку в содержании Украины тянут структуры ЕС и Германия. На них во второй половине 2025 г. приходился 71% финансирования, которое оно нарастили на 37%. Остальные страны, вместе взятые, сократили его в 2 раза, а по сравнению с 2024 г. – в 3 раза.

Как ЕС поможет Украине на 90 млрд евро без конфискации активов России

Политика / Международные новости

Чтобы компенсировать выпадение помощи США, траты Европы должны вырасти до 0,21% ВВП, или с 44 млрд до 82 млрд евро в год, подсчитывал в марте Кильский институт мировой экономики. Но в итоге помощь Европы в 2025 г. оказалась скромнее – 71 млрд евро в годовом исчислении ($80 млрд). Лидеры ЕС по итогам саммита 19 декабря договорились также выделить Украине беспроцентный кредит на 2026–2027 гг. в размере 90 млрд евро ($106 млрд). Кредит на 90 млрд евро предназначен для приоритетной закупки Украиной продукции европейского ВПК, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Общая капитализация 15 крупнейших публичных военно-промышленных корпораций Европы выросла с начала 2025 г. на 84%: со $190 млрд на момент инаугурации Дональда Трампа 17 января до $351 млрд на 22 декабря, подсчитали «Ведомости» по данным фондовых бирж (см. врез). У американских корпораций ВПК рост стоимости был на 26%, что примерно соответствовало динамике S&P 1200 (18%).

AFP

Киев также рассчитывал получить 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Но Европе не удалось согласовать этот шаг.

На что идет поддержка Украины

$173 млрд пошли на финансовую поддержку;

$25 млрд – на гуманитарную помощь;

$177 млрд – военные поставки.

Изымать активы России не стали из опасения судебных исков и ответных мер РФ, у которой средств европейских инвесторов накоплено больше, говорит директор Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин. Это подорвало бы доверие к евро как резервной валюте, отмечает ученый-экономист Олег Комолов.

Деньги при этом не единственная проблема Киева. Их сложно конвертировать в вооружение и людей. Хотя ЕС и милитаризируется, удовлетворять одновременно контракты для европейских стран, зарубежных заказчиков и поставки воюющей Украине непросто, отмечает Тебин. Средств выделяют столько, сколько необходимо для поддержания жизнеспособности армии. О наступлении речи не идет, но и обвала фронта стараются не допустить, считает Комолов.

Кто выиграл от гонки вооружений

Среди военно-промышленных корпораций Запада лидером по рыночной капитализации в Европе стала немецкая Rheinmetall, которая прибавила с начала 2025 г. 176% (с $30 млрд до $83 млрд). Британская BAE Systems подросла на 49% (с $45 млрд до $67 млрд), французская Thales – на 75% (с $31 млрд до $55 млрд), итальянская Leonardo – на 96% (с $17 млрд до $33 млрд), шведская Saab – на 176% (с $11 млрд до $29 млрд). Все они активно поставляли вооружение на Украину.

Rheinmetall строит на Украине четыре завода: по производству БМП, систем ПВО, пороха и боеприпасов, заявлял гендиректор корпорации Армин Паппергер. Совместное предприятие «Укроборонпром» планирует создать с Thales с целью выпуска систем ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Подобные планы были также у BAE Systems, Saab, норвежской Kongsberg.

Европа рассчитывает с лихвой отбить вложенные средства. Страны ЕС претендуют на то, чтобы получить от Украины контроль над активами страны и режим наибольшего благоприятствования для своих корпораций после завершения военного конфликта, говорит Комолов.

Всемирный банк оценил стоимость экономического восстановления Украины в ближайшие 10 лет в $524 млрд. Те, кто активнее поддерживает ее сейчас, могут участвовать в этом наиболее активно, подчеркнул экономист.

