Запад направил на войну с Россией более $375 млрд

Среди военно-промышленных корпораций Запада лидером по рыночной капитализации в Европе стала немецкая Rheinmetall, которая прибавила с начала 2025 г. 176% (с $30 млрд до $83 млрд). Британская BAE Systems подросла на 49% (с $45 млрд до $67 млрд), французская Thales – на 75% (с $31 млрд до $55 млрд), итальянская Leonardo – на 96% (с $17 млрд до $33 млрд), шведская Saab – на 176% (с $11 млрд до $29 млрд). Все они активно поставляли вооружение на Украину.

Rheinmetall строит на Украине четыре завода: по производству БМП, систем ПВО, пороха и боеприпасов, заявлял гендиректор корпорации Армин Паппергер. Совместное предприятие «Укроборонпром» планирует создать с Thales с целью выпуска систем ПВО, радаров и средств радиоэлектронной борьбы. Подобные планы были также у BAE Systems, Saab, норвежской Kongsberg.