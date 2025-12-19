Как ЕС поможет Украине на 90 млрд евро без конфискации активов России

Как ЕС поможет Украине на 90 млрд евро без конфискации активов РоссииВ отсутствие наличных средств Киеву дадут кредит в счет европейского долга в 2026-2027 годах
Европейский союз (ЕС) 19 декабря по итогам саммита все же принял решение о финансировании Украины. Об этом заявил в соцсети Х председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, Киев в 2026-2027 гг. получит средства общей суммой в 90 млрд евро. Эти деньги будут взяты из бюджета ЕС. Таким образом, Евросоюз пока воздерживается от конфискации российских активов, замороженных на территории блока. Как отметил Кошта, выдаваемый кредит будет беспроцентным и позволит Киеву покрыть неотложные финансовые потребности.
Вернуть его Украина будет обязана только после того, как Москва выплатит Киеву «компенсацию», заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Мы просто немного изменили сроки», – сказал Мерц журналистам. – «Российские активы по-прежнему будут использоваться в качестве обеспечения кредита, а затем и для его погашения». Всего в выдаче кредита участвуют 24 страны из 27 членов блока – воздержатся Венгрия, Чехия и Словакия, которые не будут нести никакой финансовой ответственности относительно этого кредита.
Тот факт, что европейским лидерам не удалось договориться об изъятии замороженных российских активов, означает серьезную неудачу для Мерца и председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает издание Politico. Против конфискации российских средств выступил Барт де Вевер, премьер Бельгии, на территории которой и хранятся замороженные активы Москвы общей суммой в 185 млрд евро. Он требовал от руководства Евросоюза разделения рисков между всеми странами объединения в случае изъятия активов. 19 декабря по итогам саммита ЕС де Вевер выступил с заявлением, в котором назвал отказ от конфискации «победой международного права». Всего же против изъятия российских активов выступили семь стран – помимо Бельгии возражать стали Венгрия, Словакия, Болгария, Италия, Мальта и Чехия.
Для Бельгии схема означала не только политический жест, но и прямые экономические и юридические риски: потенциальные иски со стороны России и других держателей прав, угрозу ударов по финансовой инфраструктуре и репутации страны как нейтральной юрисдикции, а также риск того, что именно Бельгии пришлось бы нести финансовую ответственность в случае неблагоприятных судебных решений, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Как отмечает Politico, жесткая позиция де Вевера подтачивает европейское единство и меры по выделению Украине 90 млрд евро лишь маскируют этот тренд. «По сути, он (де Вевер. – “Ведомости”) получил все, чего хотел», – сказал один из дипломатов ЕС после завершения саммита с утра 19 декабря. Бельгийский премьер требовал от блока выделить средства Украине за счет совместных заимствований ЕС, в чем его поддержали власти Италии и Болгарии.
Ранее 12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Таким образом, была прекращена европейская практика продления заморозки каждые полгода. Этот шаг не встретил протеста со стороны Бельгии – при этом европейские представители заявили, что он «ни при каких обстоятельствах не предопределяет решения о возможном использовании российских иммобилизованных активов, которое должно быть принято на уровне руководителей».
Выделенных на 2026-2027 гг. 90 млрд евро Украине не хватит – Киев нуждается в сумме около $137 млрд, говорит научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Максим Бороденко. По оценкам же МВФ, Киеву в 2026-2027 гг. необходимо 135 млрд евро, с этим согласилась и фон дер Ляйен. По словам Бороденко, финансировать новый кредит Украине планируется с помощью евробондов, но Украина вернет долг только тогда, когда получит репарации от России. В таких условиях Киеву придется прибегнуть к другим источникам финансирования, к примеру, к займам МВФ, но это потребует выполнения определенных требований – например, повышения уровня собираемости налогов, расширения налогооблагаемой базы, увеличения самих налогов и девальвации гривны, на что украинские власти идти не хотят, резюмирует эксперт.
Заем будет выдан Украине за счет средств, полученных от долговых инструментов ЕС (облигаций), замечает советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. С точки зрения международного права, такое финансирование не влечет рисков: по общей процедуре, оно происходит за счет выпуска долговых инструментов и не затрагивает интересы других государств. Внутри ЕС финансирование влечет за собой преимущественно финансовые риски, так как выплата займа Украиной привязана к репарациям России. Это может привести к тому, что, в зависимости от условий облигаций, ЕС будет вынужден погашать свои обязательства по облигациям из внутреннего бюджета. Кроме того, в итоговом обращении председателя Совета ЕС указано, что займы союза на рынках капитала будут обеспечены именно бюджетным резервом ЕС.
С репутационной точки зрения потери Мерца и фон дер Ляйен очевидны, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Оба политика поставили максималистские цели и не добились их – несмотря на заявления фон дер Ляйен о том, что европейские представители не разойдутся, пока не достигнут консенсуса по финансированию Украины. Киеву, продолжает эксперт, выделили в два раза меньше денег, чем планировалось, это стало крупным поражением для евробюрократии.
ВВП Украины сейчас составляет около 200 млрд евро, госдолг равен 100% ВВП, из которых 150 млрд евро – это внешний долг, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. С большой долей вероятности Киев, учитывая такие долговые показатели, не вернет новый кредит, и его придется списывать. При этом денег на эти 90 млрд евро в Европе нет – все национальные бюджеты уже сверстаны, а та же Германия уже забюджетировала 11,5 млрд евро на помощь Украине. Для выделения новых средств, четверть которых ляжет на плечи Берлина, европейским странам придется прибегать к заимствованиям, а национальные правительства и парламенты должны утвердить раздувание долга, отмечает эксперт. Как итог, европейские государства, подписавшиеся под дальнейшим финансированием Киева, с завистью смотрят на Чехию, Венгрию и Словакию, которым «ничего не будет» за нежелание участвовать в подобной затее, резюмирует Белов.
Технически, отмечает Кабаков, механизм выделения 90 млрд евро реализуем: ЕС уже имеет опыт совместных заимствований и выпуска общеевропейского долга, а спрос на такие бумаги со стороны инвесторов остается высоким. Но экономически это означает рост долговой нагрузки союза и перенос издержек поддержки Украины на бюджеты стран-участниц. Для национальных правительств это сужает фискальный маневр и усиливает чувствительность к замедлению экономики и росту ставок, говорит Кабаков.