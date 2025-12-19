Как ЕС поможет Украине на 90 млрд евро без конфискации активов России

ВВП Украины сейчас составляет около 200 млрд евро, госдолг равен 100% ВВП, из которых 150 млрд евро – это внешний долг, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. С большой долей вероятности Киев, учитывая такие долговые показатели, не вернет новый кредит, и его придется списывать. При этом денег на эти 90 млрд евро в Европе нет – все национальные бюджеты уже сверстаны, а та же Германия уже забюджетировала 11,5 млрд евро на помощь Украине. Для выделения новых средств, четверть которых ляжет на плечи Берлина, европейским странам придется прибегать к заимствованиям, а национальные правительства и парламенты должны утвердить раздувание долга, отмечает эксперт. Как итог, европейские государства, подписавшиеся под дальнейшим финансированием Киева, с завистью смотрят на Чехию, Венгрию и Словакию, которым «ничего не будет» за нежелание участвовать в подобной затее, резюмирует Белов.