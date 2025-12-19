Как зарубежные СМИ оценили отказ ЕС от использования российских активов

«Результат Европейского совета «удовлетворил» премьер-министра [Италии] Джорджию Мелони, которая вышла победителем из переговоров вместе с де Вевером и Орбаном. Для Мелони «преобладал здравый смысл с решением, имеющим прочную основу в юридическом и финансовом плане». По словам премьер-министра Бельгии де Вевера, «сегодня каждый может выйти из этой встречи победителем». Но прежде всего он признал, что «ситуация начала меняться, когда Италия, Болгария и Мальта также высказались». В то время как президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что «в ближайшие недели нам также нужно будет найти способы и средства для того, чтобы европейцы в правильной организации могли возобновить углубленный диалог с Россией в полной прозрачности».