Как зарубежные СМИ оценили отказ ЕС от использования российских активов

Как зарубежные СМИ оценили отказ ЕС от использования российских активовПресса назвала идею применения замороженных средств РФ изначально неосуществимой
Страны Евросоюза (ЕС) 19 декабря в ходе саммита приняли решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг., отказавшись от использования замороженных российских активов. Таким образом лидеры ЕС обошли разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.
«Ведомости» собрали реакции зарубежных СМИ на решение Евросоюза.
«Идея заимствования средств у ЕС изначально казалась неосуществимой, поскольку для этого требовалось единогласное решение, а дружественный России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал против. Но Венгрия, Словакия и Чехия согласились поддержать эту схему, если она не окажет на них финансового давления. Лидеры ЕС заявили, что российские активы в ЕС на общую сумму 210 млрд евро будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине военные репарации. Если Москва когда-нибудь пойдет на такой шаг, Украина сможет использовать эти деньги для погашения кредита».
«На лидеров ЕС оказывалось сильное давление с целью заставить их согласиться на предоставление крупного кредита после того, как многомесячные переговоры не помогли выйти из тупика в отношении спорного плана.
США в значительной степени сократили финансовую поддержку, и к апрелю у Киева закончатся средства. Вашингтон также требует от <...> страны пойти на уступки в мирных переговорах, что пугает европейских чиновников, опасающихся, что весь континент может оказаться под угрозой».
«По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, лидеры ЕС избежали «хаоса и раскола», приняв решение предоставить Украине кредит за счет заимствования денежных средств у ЕС, а не использования замороженных российских активов. Об этом он заявил рано утром в пятницу.
«Мы остались едины», – заявил де Вевер после того, как лидеры ЕС в течение нескольких часов обсуждали, как предоставить Украине средства, необходимые для продолжения борьбы с российским вторжением».
«Соглашение об использовании средств налогоплательщиков ЕС, а не российских денег для Украины является политическим ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые предложили и отстаивали концепцию репарационных займов и пытались оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чтобы тот снял свои возражения».
«Президент Франции Эммануэль Макрон назвал достигнутую сделку важным шагом вперед, заявив, что этот вариант «был наиболее реалистичным и практичным способом» финансирования Украины и ее военных усилий. Он добавил, что сделка включает в себя механизм защиты трех стран – Венгрии, Словакии и Чехии – от любых финансовых последствий.
Канцлер Германии Мерц также приветствовал это решение, принятое после того, как лидеры ЕС работали до поздней ночи в четверг, чтобы заверить Бельгию в том, что они предоставят гарантии защиты от ответных мер со стороны России, если она поддержит выделение кредита Украине».
«В четверг лидеры ЕС приступили к саммиту, на котором многие хотели получить столь необходимый кредит под залог части замороженных на континенте российских активов на сумму 210 млрд евро. Однако этот план провалился из-за требования Бельгии, на территории которой находится 88% российских активов в ЕС, предоставить неограниченные бюджетные гарантии от других стран-участниц в случае, если Москва выиграет дело о возмещении ущерба.
Премьер-министр Бельгии де Вевер заявил, что кредит на выплату репараций был плохой идеей. «Когда мы снова объяснили суть документа, возникло столько вопросов, что я сказал: "Я же вам говорил, я же вам говорил". Там много недоработок. И если начать дергать за ниточки, все развалится».
«Этот саммит ЕС демонстрирует отсутствие лидерства. Более того, общее мнение все больше размывается. Вместо решений, которые предлагал Мерц, теперь две отсрочки. И остается неясным, будут ли в конечном итоге налогоплательщики нести ответственность за миллиарды украинского долга – вместо России.
Это был мрачный день для ЕС – и для канцлера Мерца. На этом саммите ЕС в Брюсселе европейцы выглядели разобщенными и нерешительными. Европа получила еще один серьезный удар во времена глобальной напряженности, но не более того. Законодательный аппарат в Брюсселе будет продолжать неустанно работать в ближайшие годы. Корабль Европы еще далек от того, чтобы затонуть, но, похоже, он входит во все более бурные воды».
«По словам дипломатов, Франция и Италия не желали предоставлять необходимые средства для механизма защиты, требуемого премьер-министром Бельгии де Вевером. Он хотел гарантий того, что все риски, возникающие в результате использования российских средств, будут полностью покрыты совместно.
Бельгийское правительство, помимо прочего, видело риск того, что Россия может принять ответные меры против европейских физических и юридических лиц, например, путем экспроприации активов в России. Особую обеспокоенность вызывает существование финансового учреждения Euroclear, которое управляет большей частью российских активов, находящихся в ЕС. Расположенное в Брюсселе, учреждение Euroclear ежегодно приносит бельгийскому государству значительные налоговые поступления».
«Результат Европейского совета «удовлетворил» премьер-министра [Италии] Джорджию Мелони, которая вышла победителем из переговоров вместе с де Вевером и Орбаном. Для Мелони «преобладал здравый смысл с решением, имеющим прочную основу в юридическом и финансовом плане». По словам премьер-министра Бельгии де Вевера, «сегодня каждый может выйти из этой встречи победителем». Но прежде всего он признал, что «ситуация начала меняться, когда Италия, Болгария и Мальта также высказались». В то время как президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что «в ближайшие недели нам также нужно будет найти способы и средства для того, чтобы европейцы в правильной организации могли возобновить углубленный диалог с Россией в полной прозрачности».