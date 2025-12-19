Страны ЕС договорились предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро

Идея заимствований у ЕС изначально казалась нежизнеспособной, поскольку требовала единогласия, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал против нее, отмечает Reuters. Однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились на реализацию схемы при условии, что она не возложит на них финансовые обязательства. «Орбан добился своего: никакого репарационного кредита. И действия ЕС без участия Венгрии, Чехии и Словакии», – сказал один из дипломатов ЕС.