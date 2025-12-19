Страны ЕС договорились предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро

Страны ЕС договорились предоставить Киеву кредит в 90 млрд евроЛидеры ЕС отказались от плана использования замороженных российских активов
Государства Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.
«Мы договорились. <…> Мы взяли на себя обязательства, мы их выполнили», – написал он.
Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет российских государственных средств, отмечает Reuters.
По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
«С одной стороны, заимствования будут осуществляться в рамках бюджета ЕС, а с другой – Украина должна будет возвращать кредиты только в том случае, если Россия выплатит репарации», – сказала фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила она.
Кошта также отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подчеркнул в X, что кредит в 90 млрд евро будет представлен Украине под ноль процентов, «как он и просил».
Идея заимствований у ЕС изначально казалась нежизнеспособной, поскольку требовала единогласия, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал против нее, отмечает Reuters. Однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились на реализацию схемы при условии, что она не возложит на них финансовые обязательства. «Орбан добился своего: никакого репарационного кредита. И действия ЕС без участия Венгрии, Чехии и Словакии», – сказал один из дипломатов ЕС.
18 декабря на начавшемся в Брюсселе саммите фон дер Ляйен заявляла, что лидеры объединения не смогут уйти с заседания, пока не решится вопрос о финансировании Украины. Глава ЕК подчеркивала, что на ближайшие два года Киеву потребуется 137 млрд евро.
Associated Press писало, что Кошта, председательствующий на саммите, пообещал не прекращать переговоры до достижения соглашения, даже если обсуждения затянутся на несколько дней. По данным издания, одним из центральных вариантов остается предоставление Украине крупного кредита за счет замороженных российских активов, что вызывает острые споры внутри ЕС.
3 декабря коллегия ЕК одобрила предоставление Киеву 140 млрд евро репарационного кредита за счет активов России, замороженных в Брюсселе. ЕК также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро: сумма может покрыть две трети потребностей страны.