ЦБ взыщет убытки из-за блокировки активов с банков Европы

Сотни западных компаний, включая филиалы банков UniCredit, Raiffeisen, до сих пор продолжают работать в России. Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел заявил на слушаниях в итальянском сенате в ноябре, что банк не планирует уходить из России, несмотря на то, что у него там застряло около 3,5 млрд евро капитала, писала Financial Times. Австрия, по данным СМИ, обеспокоена тем, что Москва может предпринять попытку захватить Raiffeisen, выручка которого в России в прошлом году составила $2,9 млрд.