ЦБ взыщет убытки из-за блокировки активов с банков Европы

ЦБ взыщет убытки из-за блокировки активов с банков ЕвропыСумма будет эквивалентна самим резервам и упущенной выгоде
Банк России намерен взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоды. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ подчеркнули, что такое решение связано с продолжающимися попытками властей Европейского союза незаконно изъять его активы, размещенные в финансовых институтах ЕС, в том числе «путем установления бессрочной иммобилизации его активов».
12 декабря Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear. Исковое заявление стало реакцией на одобрение Еврокомиссией (ЕК) плана, подразумевающего предоставление Киеву «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В ЦБ считают, что предусмотренные документом механизмы являются незаконными и противоречат международному праву, в частности нарушают принципы суверенного иммунитета активов.
Сотни западных компаний, включая филиалы банков UniCredit, Raiffeisen, до сих пор продолжают работать в России. Генеральный директор UniCredit Андреа Орчел заявил на слушаниях в итальянском сенате в ноябре, что банк не планирует уходить из России, несмотря на то, что у него там застряло около 3,5 млрд евро капитала, писала Financial Times. Австрия, по данным СМИ, обеспокоена тем, что Москва может предпринять попытку захватить Raiffeisen, выручка которого в России в прошлом году составила $2,9 млрд.
С начала российско-украинского конфликта в 2022 г. за границей заблокированы порядка $300 млрд активов Банка России. Большая их часть – 180 млрд евро – находится в Евросоюзе, их держателем является бельгийский депозитарий Euroclear.
18 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры ЕС не смогут покинуть саммит в Брюсселе, пока не решится вопрос о финансировании Украины. По ее словам, на ближайшие два года Киеву потребуется 137 млрд евро.