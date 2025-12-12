Банк России подаст в российский суд на Euroclear 12 декабря

Решение коллегии ЕК передать Киеву «репарационный кредит» в размере 140 млрд евро за счет активов России вызвало критику в самой Бельгии. 10 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. В Euroclear предупреждали, что депозитарий может потерять 16 млрд евро после ответа России.