Банк России подаст в российский суд на Euroclear 12 декабря
Банк России подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear 12 декабря. Об этом сообщили в регуляторе, передает «РИА Новости».
Иск поступит в электронном виде 12 декабря.
Как уточнили в регуляторе, сумма иска ЦБ к депозитарию складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды.
Иск стал реакцией на одобрение Еврокомиссией (ЕК) плана, предполагающего предоставление Украине «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В ЦБ считают, что предусмотренные документом механизмы являются незаконными и противоречат международному праву, в частности нарушают принципы суверенного иммунитета активов.
За рубежом заблокированы порядка $300 млрд активов Банка России с начала российско-украинского конфликта в 2022 г. Большая их часть – 180 млрд евро – находится в Евросоюзе, их держателем является бельгийский депозитарий Euroclear.
Решение коллегии ЕК передать Киеву «репарационный кредит» в размере 140 млрд евро за счет активов России вызвало критику в самой Бельгии. 10 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. В Euroclear предупреждали, что депозитарий может потерять 16 млрд евро после ответа России.