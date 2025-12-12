Газета
Банк России подаст в российский суд на Euroclear 12 декабря

Ведомости

Банк России подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear 12 декабря. Об этом сообщили в регуляторе, передает «РИА Новости».

Иск поступит в электронном виде 12 декабря.

Как уточнили в регуляторе, сумма иска ЦБ к депозитарию складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды.

Иск стал реакцией на одобрение Еврокомиссией (ЕК) плана, предполагающего предоставление Украине «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В ЦБ считают, что предусмотренные документом механизмы являются незаконными и противоречат международному праву, в частности нарушают принципы суверенного иммунитета активов.

Словакия будет блокировать попытки ЕС выделить репарационный кредит Украине

Политика / Международные отношения

За рубежом заблокированы порядка $300 млрд активов Банка России с начала российско-украинского конфликта в 2022 г. Большая их часть – 180 млрд евро – находится в Евросоюзе, их держателем является бельгийский депозитарий Euroclear.

Решение коллегии ЕК передать Киеву «репарационный кредит» в размере 140 млрд евро за счет активов России вызвало критику в самой Бельгии. 10 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. В Euroclear предупреждали, что депозитарий может потерять 16 млрд евро после ответа России.

