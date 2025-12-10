Бельгийский премьер назвал воровством возможную передачу активов РФ Украине
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
«Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны. Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как передает агентство Belga, премьер настаивает на том, что существуют «более уместные решения, чем воровство средств ЦБ РФ».
3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. ЕК предложила Киеву альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро – эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.
Власти Бельгии и депозитарий Euroclear, держащий российские активы, осудили это решение. В Euroclear назвали предложение передать средства Украине нереалистичным. Руководитель депозитария Euroclear Валери Урбен говорила, что депозитарий будет оспаривать решение в суде.
Гендиректор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие заявил, что Euroclear может потерять 16 млрд евро в виде клиентских активов в России в случае ответа Москвы на изъятие ее замороженных средств.