Лавров: Россия даст ответ на конфискацию ее активов в ЕС
Россия ответит на изъятие российских активов странами Европы, а также на любое размещение иностранных военных на территории Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации. Трансляция ведется на сайте верхней палаты.
«Как подчеркивал президент [РФ Владимир Путин], мы не собираемся воевать с Европой. У нас и мыслей таких нет. Но к любым враждебным шагам, включая размещение на Украине европейских воинских контингентов и экспроприацию российских активов, мы будем на это отвечать, и к этому ответу мы уже готовы», – отметил министр.
10 декабря газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что страны Евросоюза хотят в ускоренном режиме принять закон, который позволит им бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро. Как отметили собеседники издания, это поможет странам обойти возможное вето со стороны Венгрии.
9 декабря депозитарий Euroclear, где сохранена большая часть российских активов, сообщил, что может потерять до 16 млрд евро клиентских активов в России, если Москва применит ответные меры. 3 декабря Еврокомиссия одобрила план, предполагающий предоставление Украине так называемого «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро.