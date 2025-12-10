FT: ЕС готовит ускоренное решение о бессрочной блокировке российских активов
Евросоюз намерен в ускоренном порядке принять закон, позволяющий бессрочно блокировать российские активы на сумму до 210 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников, знакомых с планами.
По данным издания, ускоренное принятие закона необходимо для обхода возможного вето со стороны Венгрии. Планируется, что документ предоставит ЕС чрезвычайные полномочия для преодоления национальных вето.
Вопрос блокировки активов обсудят на саммите лидеров ЕС 18–19 декабря. Собеседники издания считают, что руководство ЕС рассчитывает сохранить рычаги давления на Россию на фоне обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.
3 декабря Еврокомиссия одобрила инициативу о предоставлении Украине «репарационного кредита», который планируется финансировать за счет замороженных российских активов. В качестве альтернативы ЕС предложил Украине еврозаем на 90 млрд евро.
9 декабря бельгийский депозитарий Euroclear предупредил, что может потерять до 16 млрд евро клиентских активов в России в случае ответных мер Москвы. Гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие заявил AFP, что план Еврокомиссии не снимает рисков отсутствия ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективах.
10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые попытки конфискации российских активов не останутся без ответа и повлекут «очень серьезные последствия» для государств, юридических и физических лиц, участвующих в таких решениях.