FT: ЕС готовит ускоренное решение о бессрочной блокировке российских активов

9 декабря бельгийский депозитарий Euroclear предупредил, что может потерять до 16 млрд евро клиентских активов в России в случае ответных мер Москвы. Гендиректор по финансовым рискам Гийом Элие заявил AFP, что план Еврокомиссии не снимает рисков отсутствия ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективах.