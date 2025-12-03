Коллегия ЕК одобрила экспроприацию активов России

Коллегия ЕК одобрила экспроприацию активов РоссииРешение о «репарационном кредите» предлагается принять квалифицированным большинством
Коллегия Еврокомиссии одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции. Трансляция проводится на ее странице в соцсети X.
«Мы предлагаем выдать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», – заявила она.
Фон дер Ляйен добавила, что сейчас Украина находится в критическом положении. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 гг. для поддержания работы государства, а также для продолжения ведения боевых действий.
Кроме того, Еврокомиссия предложила Киеву альтернативу экспроприации замороженных российских активов в виде еврозайма в 90 млрд евро. Ожидается, что эта сумма сможет покрыть две трети потребностей Украины.
Европейская сторона намерена продолжать снабжать Киев «средствами для самозащиты и ведения мирных переговоров с позиции силы», подчеркнула Фон дер Ляйен. По ее словам, Москва якобы реагирует только на давление, поэтому ЕС должен увеличить военные расходы.
Говоря о позиции Бельгии, которая выступала против выделения Украине «репарационного кредита», Фон дер Ляйен заверила, что ЕК выслушала озабоченности Брюсселя и учла почти все из них. Она подчеркнула, что в Евросоюзе есть надежные гарантии для защиты государств-членов и максимального снижения рисков. Например, для обеспечения того, чтобы законное арбитражное решение, вынесенное за пределами Европы, не могло быть приведено в исполнение внутри союза. Кроме того предлагается запретить любой перевод иммобилизованных активов обратно в Россию.
Решение по выдаче Украине обычного кредита будет принято единогласно. «Репарационный кредит» должно одобрить квалифицированное большинство.
1 декабря министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Европе лучше отказаться от изъятия замороженных активов России и предоставить Украине «классический общеевропейский заем». Тогда он подчеркнул, что страны ЕС не хотят брать на себя ответственность за риски, которые возникнут после конфискации, но в этом нет ничего удивительного.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже говорил, что в Кремле согласны с заявлением Прево.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в интервью газете El País сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ. Она считает, что репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву за счет этих активов, «очень важен» и что европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию.