МИД Бельгии призвал ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России

1 декабря глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters отметил, что за возможной конфискацией средств последуют ответные действия Москвы и суды длительностью около 50 лет. Он также назвал «бандитизмом» намерение стран ЕС изъять российские активы и подчеркнул, что сейчас Москва ведет себя слишком скромно. По его мнению, Россия должна подать в суд ООН.