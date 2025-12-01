МИД Бельгии призвал ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России

МИД Бельгии призвал ЕС отказаться от конфискации замороженных активов РоссииВместо этого Брюссель предложил выдать Украине «классический общеевропейский заем»
Европе лучше отказаться от изъятия замороженных активов России и предоставить Украине «классический общеевропейский заем», заявил в соцсети X министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – написал он.
Глава бельгийского МИДа также подчеркнул, что страны Евросоюза (ЕС) не хотят брать на себя ответственность за риски, которые возникнут после конфискации, но в этом нет ничего удивительного.
1 декабря глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters отметил, что за возможной конфискацией средств последуют ответные действия Москвы и суды длительностью около 50 лет. Он также назвал «бандитизмом» намерение стран ЕС изъять российские активы и подчеркнул, что сейчас Москва ведет себя слишком скромно. По его мнению, Россия должна подать в суд ООН.
30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас говорила, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России. По ее словам, репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву с использованием российских активов, «очень важен», а европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали».