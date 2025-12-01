Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Бельгии призвал ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России

Вместо этого Брюссель предложил выдать Украине «классический общеевропейский заем»
Ведомости

Европе лучше отказаться от изъятия замороженных активов России и предоставить Украине «классический общеевропейский заем», заявил в соцсети X министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – написал он.

Глава бельгийского МИДа также подчеркнул, что страны Евросоюза (ЕС) не хотят брать на себя ответственность за риски, которые возникнут после конфискации, но в этом нет ничего удивительного.

Путин предупредил о последствиях для ЕС при конфискация российских активов

Политика / Международные отношения

1 декабря глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters отметил, что за возможной конфискацией средств последуют ответные действия Москвы и суды длительностью около 50 лет. Он также назвал «бандитизмом» намерение стран ЕС изъять российские активы и подчеркнул, что сейчас Москва ведет себя слишком скромно. По его мнению, Россия должна подать в суд ООН.

30 ноября глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас говорила, что Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России. По ее словам, репарационный кредит, который ЕС планирует выдать Киеву с использованием российских активов, «очень важен», а европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали».

Читайте также:Почему Евросоюз спешит оформить изъятие активов Москвы до середины декабря
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её