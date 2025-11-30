Каллас сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ

Каллас подчеркнула, что репарационный кредит, который ЕС планиует выдать Киеву, «очень важен», и европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию. Однако Бельгия, как стало известно ранее, из-за рисков пока не соглашается одобрить передачу российских активов, которые хранятся на ее территории.