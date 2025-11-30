Каллас сочла обоснованным беспокойство Бельгии из-за использования активов РФ
Бельгия испытывает обоснованные опасения по поводу возможного использования замороженных активов России, заявила в интервью газете El País глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
Каллас подчеркнула, что репарационный кредит, который ЕС планиует выдать Киеву, «очень важен», и европейские налогоплательщики «не должны платить за то, что мы не разрушали». По ее мнению, компенсация ущерба должна лечь на Россию. Однако Бельгия, как стало известно ранее, из-за рисков пока не соглашается одобрить передачу российских активов, которые хранятся на ее территории.
«У Бельгии есть обоснованные опасения. Вопрос в том, чтобы сначала снизить риски, а затем разделить бремя этих рисков с общего согласия», – сказала Каллас.
Убедить Брюссель в вопросе российских активов «возможно при наличии политической воли», добавила она.
Еврокомиссия рассчитывает добиться согласия всех 27 стран ЕС на использование российских активов в качестве гарантий для репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро. Решение может быть принято на внеочередном саммите 18 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября призвал Европу принять решение по вопросу использования активов. Российская сторона отмечала, что конфискация российских средств будет иметь последствия для Евросоюза.