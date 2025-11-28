ЕК завершает подготовку плана по использованию замороженных активов РФ

По ее словам, в разработке документа участвовала «очень сильная команда юристов» и Еврокомиссия полностью уверена в правовой устойчивости предлагаемых решений. Пиньо подчеркнула, что ЕК стремится учесть все озвученные странами ЕС опасения – в том числе позицию Бельгии, предупредившей о возможных рисках для европейских рынков и долговой нагрузки.