Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕК завершает подготовку плана по использованию замороженных активов РФ

Ведомости

Еврокомиссия провела обширные консультации с юристами и завершает работу над предложением по использованию замороженных российских активов, сообщила представитель ведомства Паула Пиньо. Ее слова передает The Guardian.

По ее словам, в разработке документа участвовала «очень сильная команда юристов» и Еврокомиссия полностью уверена в правовой устойчивости предлагаемых решений. Пиньо подчеркнула, что ЕК стремится учесть все озвученные странами ЕС опасения – в том числе позицию Бельгии, предупредившей о возможных рисках для европейских рынков и долговой нагрузки.

«Мы пытаемся обеспечить, чтобы опасения, высказанные, в частности, Бельгией и ее премьер-министром, были учтены и чтобы все были довольны позицией Еврокомиссии», – заявила Пиньо.

27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством, отметил он.

Читайте также:Силуанов: подготовлен ответный план мер на конфискацию активов России
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте