ЕК завершает подготовку плана по использованию замороженных активов РФ
Еврокомиссия провела обширные консультации с юристами и завершает работу над предложением по использованию замороженных российских активов, сообщила представитель ведомства Паула Пиньо. Ее слова передает The Guardian.
По ее словам, в разработке документа участвовала «очень сильная команда юристов» и Еврокомиссия полностью уверена в правовой устойчивости предлагаемых решений. Пиньо подчеркнула, что ЕК стремится учесть все озвученные странами ЕС опасения – в том числе позицию Бельгии, предупредившей о возможных рисках для европейских рынков и долговой нагрузки.
«Мы пытаемся обеспечить, чтобы опасения, высказанные, в частности, Бельгией и ее премьер-министром, были учтены и чтобы все были довольны позицией Еврокомиссии», – заявила Пиньо.
27 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия для Евросоюза. Такое решение было бы воровством, отметил он.