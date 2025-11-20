Силуанов: подготовлен ответный план мер на конфискацию активов России

В обращении отмечалось, что конфискация активов нарушает суверенные права России и должна повлечь правовые последствия. Авторы предлагают инициировать иски о возмещении ущерба, а в качестве обеспечительных мер добиваться ареста имущества в отношении депозитария Euroclear и Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских средств. В документе также указано, что источником компенсации могут стать активы иностранных лиц из недружественных государств.