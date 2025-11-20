Силуанов: подготовлен ответный план мер на конфискацию активов России
Правительство подготовило план ответных действий на возможную конфискацию российских зарубежных активов. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Конечно, у нас ответный план сформирован в правительстве», – сказал он (цитата по ТАСС).
20 ноября Госдума единогласно поддержала обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой подготовить комплекс мер на случай изъятия российских активов за рубежом. За инициативу проголосовали 404 депутата.
В обращении отмечалось, что конфискация активов нарушает суверенные права России и должна повлечь правовые последствия. Авторы предлагают инициировать иски о возмещении ущерба, а в качестве обеспечительных мер добиваться ареста имущества в отношении депозитария Euroclear и Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских средств. В документе также указано, что источником компенсации могут стать активы иностранных лиц из недружественных государств.
19 ноября Reuters сообщал, что на фоне нехватки средств бюджета и коррупционного скандала Украина подталкивает ЕС принять идею так называемого «репарационного кредита» на сумму $163 млрд за счет замороженных российских активов. По данным агентства, этот вопрос планируется обсудить на саммите лидеров Евросоюза 18 декабря.
17 ноября ЕК направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по кредиту за счет активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины. Но те потребовали бы расходов стран ЕС. Поэтому опция с российскими активами была названа наиболее эффективной.