Reuters: Киев подталкивает ЕС к выдачи кредита на $163 млрд в декабре
На фоне недостатка бюджетных средств и коррупционного скандала Киев подталкивает Евросоюз к принятию решения о выдаче «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов в размере $163 млрд в декабре. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей администрации президента Украины Владимира Зеленского.
По данным агентства, ожидается, что лидеры ЕС вновь обсудят данный вопрос на саммите, который состоится 18 декабря. Собеседник Reuters рассказал, что саммит, «по всей видимости, является последним шансом для Европы в 2025 г. договориться о предоставлении кредита Украине».
Ведущий юрисконсульт администрации украинского лидера Ирина Мудра заявила, что в Киеве не ожидают окончательного согласования всех технических деталей, но надеются на достижение консенсуса в вопросе архитектуры выдачи кредита.
Она уточнила, что украинская сторона ожидает, что ее европейские союзники определят структуру и управление, через которые будут предоставляться средства. По ее словам, для Киева также важно участвовать в принятии решений о том, как распределять средства и расставлять приоритеты.
Издание Politico отмечало, что одним из основных препятствий для выдачи Украине «репарационного кредита» остается позиция Бельгии, где и находится основная часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания 18 ноября поручил депутатам подготовить текст обращения в российский кабмин. В документе будет говориться о необходимости проработки ответных мер, если в Евросоюзе решат конфисковать замороженные активы России. Рассмотрение текста обращения запланировано на 20 ноября.