Что известно о планах ЕС по финансированию Украины за счет активов РФ

Что известно о планах ЕС по финансированию Украины за счет активов РФЕвропейские страны примут решение по данному вопросу на саммите 18-19 декабря
Европейский союз (ЕС) активно обсуждает использование замороженных российских активов для финансирования Украины. «Ведомости» проанализировали основные заявления европейских чиновников по этому вопросу.
Что предложила Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как пишет Reuters, направила государствам ЕС письмо, в котором изложены три возможных механизма дальнейшего финансирования Украины: использование заблокированных российских активов в формате так называемого «репарационного кредита», прямые гранты государств-членов или общий заем, привлеченный на уровне всего Евросоюза. Фон дер Ляйен подчеркнула, что варианты не исключают друг друга и могут быть применены последовательно или параллельно. Решение, по ее словам, ЕС должен принять на саммите 18–19 декабря, чтобы первые выплаты Украине начались уже во втором квартале 2026 г.
По данным Bloomberg, в случае если схема с российскими активами окажется юридически нереализуемой, Евросоюз рассматривает резервный сценарий, предполагающий выделение не менее 90 млрд евро. Это либо прямые бюджетные взносы стран Евросоюза, либо кредит, обеспеченный общеевропейским долгом. Расчеты, которые приводятся в документах, показывают, что такая схема потребовала бы от стран-членов от 0,16 до 0,27% их ВВП, что делает этот вариант политически чувствительным. В то же время Еврокомиссия считает его рабочим, если будет достигнут консенсус по распределению финансовой нагрузки.
Уступки Бельгии
Как отмечает Politico, одним из главных препятствий остается позиция Бельгии – государства, на территории которого находится депозитарий Euroclear, где размещена основная часть российских активов. Брюссель требует максимальной юридической защиты и полного распределения рисков, опасаясь возможных исков со стороны России. Фон дер Ляйен в своем меморандуме признала эти риски и отдельно подчеркнула, что механизм распределения последствий будет действовать даже после отмены заморозки активов. Уточняется, что это является уступкой, направленной на успокоение бельгийского правительства. Несмотря на сложности, Еврокомиссия считает использование российских активов «наиболее эффективным» из всех вариантов.
При этом против выделения Украине кредита за счет замороженных российских активов выступали также Венгрия и Словакия, поскольку такой механизм по сути предполагает изъятие данных активов. Разговоры о применении механизма «репарационного кредита» ведутся в ЕС уже несколько месяцев, однако они пока не привели к конкретным решениям в силу отсутствия полного консенсуса.
Сколько средств нужно направить Украине в ближайшие годы
Дополнительные трудности вызывают большие потребности Киева. По данным Euronews, в письме лидерам стран ЕС фон дер Ляйен оценила финансовые требования Украины на 2026–2027 гг. в 135,7 млрд евро, из которых 83,4 млрд предназначены на оборону и закупку вооружений, а 55,2 млрд – на стабилизацию экономики и покрытие бюджетного дефицита. Еврокомиссия подчеркивает, что именно эти два года будут «особенно острыми» с точки зрения финансовых потребностей украинского государства.
Несмотря на существующие юридические и политические разногласия, Еврокомиссия настаивает на необходимости как можно быстрее выработать согласованный план, предупреждая, что затягивание дискуссий может поставить под угрозу способность ЕС поддерживать Украину в условиях сокращения американской помощи. Решение о структуре финансирования станет одной из ключевых тем саммита ЕС в декабре, и от него зависит, сможет ли объединение в ближайшие годы закрыть финансовые потребности Киева и каким образом будет использоваться почти 300 млрд евро российских активов, замороженных после 2022 г.
В настоящее время ЕС уже использует доходы от реинвестирования замороженных российских активов для финансирования Украины, однако этих средства оказалось недостаточно.
Реакция российских властей на возможное изъятие активов
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. За границей может оставаться $300 млрд золотовалютных резервов России, говорил в марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов. Большая часть средств находится на территории стран ЕС, в частности, Бельгии.
1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством планы Запада о передаче замороженных российских активов Украине. Тогда он подчеркивал, что Москва рассматривает такие действия как прямое нарушение международного права, и предупредил о юридических и политических последствиях.
По словам представителя Кремля, действия Запада ведут к разрушению глобального доверия к принципу неприкосновенности собственности. «Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями капитала и рассчитывает на инвестиционную привлекательность», – отметил Песков.
26 октября Песков высказал мнение, что в Бельгии осознают возможные последствия изъятия российских замороженных активов, это поразительно на фоне «военной истерики» в Европе.