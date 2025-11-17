Что известно о планах ЕС по финансированию Украины за счет активов РФ

По данным Bloomberg, в случае если схема с российскими активами окажется юридически нереализуемой, Евросоюз рассматривает резервный сценарий, предполагающий выделение не менее 90 млрд евро. Это либо прямые бюджетные взносы стран Евросоюза, либо кредит, обеспеченный общеевропейским долгом. Расчеты, которые приводятся в документах, показывают, что такая схема потребовала бы от стран-членов от 0,16 до 0,27% их ВВП, что делает этот вариант политически чувствительным. В то же время Еврокомиссия считает его рабочим, если будет достигнут консенсус по распределению финансовой нагрузки.