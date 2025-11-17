ЕС может предложить Украине грант 90 млрд евро при провале схемы с активами РФ

До этого Reuters сообщал, что Еврокомиссия направила странам ЕС план, предусматривающий три возможных механизма стабилизации финансирования Киева. Первый – так называемый «кредит под замороженные активы», когда российские суверенные средства используются в качестве обеспечения. Второй – прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне Евросоюза.