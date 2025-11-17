ЕС может предложить Украине грант 90 млрд евро при провале схемы с активами РФ
Евросоюз рассмотрит возможность выделить Украине финансирование в размере 90 млрд евро в виде гранта или предоставить кредит, обеспеченный долгом ЕС, при провале идеи с кредитом под активы РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.
Согласно материалам, вариант с грантами предполагает выделение не менее 90 млрд евро в 2026–2027 гг. Расчет нагрузки на бюджеты государств ЕС составляет от 0,16 до 0,27% ВВП стран-участниц.
До этого Reuters сообщал, что Еврокомиссия направила странам ЕС план, предусматривающий три возможных механизма стабилизации финансирования Киева. Первый – так называемый «кредит под замороженные активы», когда российские суверенные средства используются в качестве обеспечения. Второй – прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что предложенные варианты не исключают друг друга и могут применяться последовательно или в комбинации. Решение должно быть принято на саммите 18–19 декабря. Она также призвала европейские столицы ускорить обсуждение и выработать согласованный подход.
23 октября стало известно, что лидеры стран ЕС отложили определение позиции по использованию российских активов до декабря из-за позиции Бельгии, настаивавшей на дополнительных гарантиях по рискам возможных кредитных обязательств на сумму 140 млрд евро.
13 ноября Фон дер Ляйен называла активы РФ самым эффективным способом поддержать оборону и экономику Украины.