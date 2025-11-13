Фон дер Ляйен назвала активы РФ самым эффективным способом финансирования Киева

23 октября Bloomberg писал, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли применять замороженные активы России для помощи Украине. Причиной стало требование Бельгией более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября ЕК пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.