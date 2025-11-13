Фон дер Ляйен назвала активы РФ самым эффективным способом финансирования Киева
Страны Евросоюза (ЕС) располагают тремя вариантами финансирования потребностей Украины. Самым эффективным из них является кредит на репарации, основанный на замороженных российских активах, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, ее слова передает Reuters.
Глава ЕК отметила, что ЕС может применить «свободные средства» в своем бюджете для привлечения капитала или заключить сделку между странами – членами объединения для самостоятельного привлечения средств. В качестве третьего варианта фон дер Ляйен назвала предоставление кредита на репарации на основе замороженных российских активов.
«Мы выдаем Украине кредит, который она вернет, если Россия выплатит репарации. Это самый эффективный способ поддержать оборону и экономику Украины», – сказала она.
13 ноября ЕК объявила о выделении Киеву примерно 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA, общий объем которой составляет до 45 млрд евро. По словам фон дер Ляйен, финансирование предоставлено странами «большой семерки» (G7) за счет доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.
23 октября Bloomberg писал, что лидеры стран ЕС до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли применять замороженные активы России для помощи Украине. Причиной стало требование Бельгией более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро. 7 ноября ЕК пыталась убедить Брюссель одобрить инициативу, но не смогла развеять «правовые и финансовые опасения» Бельгии.