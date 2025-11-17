Politico: ЕК пообещала Бельгии защиту при использовании активов России
Европейские страны возьмут на себя возможные риски после использования замороженных российских активов. Об этом говорится в меморандуме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, на который ссылается Politico.
По данным издания, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой механизм будет действовать даже после отмены заморозки активов. Отмечается, что этот пункт стал отдельной уступкой премьер-министру Бельгии Барту де Веверу. Брюссель опасается, что конфискация российских средств может привести к судебным искам против Бельгии, поскольку активы хранятся в ее депозитарии Euroclear.
Использование российских активов рассматривается как один из трех вариантов финансирования Украины. Фон дер Ляйен назвала его наиболее эффективным. Два других – прямые гранты стран ЕС или общий заем, привлеченный на уровне Евросоюза. По данным Bloomberg, схема с грантами предполагает выделение не менее 90 млрд евро на 2026–2027 гг.
Глава Еврокомиссии подчеркивала, что предложенные механизмы не исключают друг друга и могут применяться последовательно или в комбинации. Решение планируется принять на саммите ЕС 18–19 декабря. Она также призывала ускорить обсуждение и согласовать единый подход.