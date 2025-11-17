Politico: ЕК пообещала Бельгии защиту при использовании активов России

По данным издания, фон дер Ляйен подчеркнула, что такой механизм будет действовать даже после отмены заморозки активов. Отмечается, что этот пункт стал отдельной уступкой премьер-министру Бельгии Барту де Веверу. Брюссель опасается, что конфискация российских средств может привести к судебным искам против Бельгии, поскольку активы хранятся в ее депозитарии Euroclear.