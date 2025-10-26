Песков: Бельгия понимает последствия конфискации активов России
В Бельгии осознают возможные последствия изъятия российских замороженных активов, это поразительно на фоне «военной истерики» в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Вы знаете, это, честно говоря, тоже поразительный совершенно аспект, когда на фоне вот этой общей истерики военной вдруг в Европе звучат голоса людей, которые о чем-то задумываются, я имею в виду бельгийцев», – сказал представитель Кремля.
По его словам, в Брюсселе понимают, что подобные действия не могут не иметь последствий: «люди задумаются потом, нести нам деньги или не нести». Кроме того, есть понимание, что Москва будет преследовать по закону причастную к принятию решений страну, используя национальные и международные юридические инструменты, добавил Песков.
На этой неделе стало известно, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски, связанные с предоставлением кредита Украине на сумму 140 млрд евро за счет активов РФ. 25 октября «РИА Новости» также писало, что Евросоюз может лишиться как минимум $238 млрд собственных вложений в российскую экономику, если примет решение о конфискации замороженных российских средств.