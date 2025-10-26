Песков: Бельгия понимает последствия конфискации активов России

По его словам, в Брюсселе понимают, что подобные действия не могут не иметь последствий: «люди задумаются потом, нести нам деньги или не нести». Кроме того, есть понимание, что Москва будет преследовать по закону причастную к принятию решений страну, используя национальные и международные юридические инструменты, добавил Песков.