Минобороны Бельгии: конфискованные активы РФ потратят на продолжение конфликта

Bloomberg писал, что лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Это произошло из-за требования Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.