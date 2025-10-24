Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны Бельгии: конфискованные активы РФ потратят на продолжение конфликта

Ведомости

Замороженные российские активы в случае их конфискации будут потрачены только на продолжение конфликта РФ и Украины, несмотря на заявления европейских лидеров о стремлении восстановить Киев, заявил в соцсети X министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

«Конечно, эти деньги пойдут не на восстановление Украины, а на продолжение войны», – написал глава оборонного ведомства Бельгии.

24 октября Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Александр Де Вевер остается обеспокоен последствиями возможного использования замороженных российских активов в Евросоюзе. Он объяснил, что при наличии у Москвы возможности потребовать эти средства, они должны быть «немедленно доступны», поскольку на кону – доверие ко всей финансовой системе Европы.

Bloomberg писал, что лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Это произошло из-за требования Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её