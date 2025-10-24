Минобороны Бельгии: конфискованные активы РФ потратят на продолжение конфликта
Замороженные российские активы в случае их конфискации будут потрачены только на продолжение конфликта РФ и Украины, несмотря на заявления европейских лидеров о стремлении восстановить Киев, заявил в соцсети X министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.
«Конечно, эти деньги пойдут не на восстановление Украины, а на продолжение войны», – написал глава оборонного ведомства Бельгии.
24 октября Politico сообщало, что премьер-министр Бельгии Александр Де Вевер остается обеспокоен последствиями возможного использования замороженных российских активов в Евросоюзе. Он объяснил, что при наличии у Москвы возможности потребовать эти средства, они должны быть «немедленно доступны», поскольку на кону – доверие ко всей финансовой системе Европы.
Bloomberg писал, что лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Это произошло из-за требования Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.