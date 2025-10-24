Премьер Бельгии рассказал о рисках для финансовой системы ЕС из-за активов РФ
Премьер-министр Бельгии Александр Де Вевер заявил, что остается обеспокоен последствиями возможного использования замороженных российских активов в Евросоюзе. Об этом сообщает Politico.
По его словам, если Россия «по какой-либо причине» сможет потребовать замороженные средства, они должны быть «немедленно доступны», поскольку на кону – доверие ко всей финансовой системе Европы.
«Кто даст такую гарантию? Я спросил своих коллег: "Это вы? Это страны-участницы?" Никто за столом не ответил на этот вопрос с энтузиазмом», – отметил бельгийский премьер.
23 октября Politico писало, что де Вевер выступил против инициативы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. По словам двух европейских дипломатов, бельгийский премьер занял «жесткую и бескомпромиссную позицию» на закрытых переговорах, фактически заблокировав обсуждение.
Позднее Bloomberg сообщили, что лидеры стран Евросоюза отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы России для помощи Украине, до декабря. Причиной этого решения стало требование Бельгии более весомых гарантий того, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму 140 млрд евро.