Politico: премьер Бельгии сорвал планы ЕС по использованию активов РФ

Ведомости

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против инициативы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источников газеты, позиция де Вевера «поставила в тупик» переговоры, над которыми европейские чиновники работали несколько месяцев. Делегации рассчитывали, что встреча позволит заложить основу для «исторического решения» о направлении миллиардов евро из российских активов на восстановление Украины.

Однако эти ожидания не оправдались. По словам двух европейских дипломатов, бельгийский премьер занял «жесткую и бескомпромиссную позицию» на закрытых переговорах, фактически заблокировав обсуждение. Бельгия, где размещен депозитарий Euroclear и где сосредоточена большая часть замороженных российских активов, настаивает на совместной ответственности ЕС за возможные юридические последствия и риски возврата средств.

21 октября Politico писало, что страны ЕС предварительно согласовали механизм использования российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. В случае утверждения этой схемы Киев мог бы получить около 140 млрд евро. Тогда бельгийская сторона заверяла, что не станет препятствовать проекту.

