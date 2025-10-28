Орбан: использование замороженных активов РФ может стать прелюдией к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерение Евросоюза использовать замороженные российские активы может спровоцировать прямое столкновение между Россией и Европой и стать «прелюдией к войне». Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .