Орбан: использование замороженных активов РФ может стать прелюдией к войне

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерение Евросоюза использовать замороженные российские активы может спровоцировать прямое столкновение между Россией и Европой и стать «прелюдией к войне». Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам венгерского лидера, в Брюсселе считают новым «чудо-оружием» идею конфискации российских валютных резервов, находящихся в Европе. Однако, подчеркнул Орбан, такие действия способны вызвать прямой конфликт и привести к эскалации.

Он отметил, что единственным способом избежать дальнейшего обострения остаются прямые переговоры между Россией и Европой, на необходимости которых Венгрия продолжает настаивать.

Орбан также ранее заявил, что Евросоюз исчерпал свои силы и средства для финансирования Украины. Он задался вопросом, кто будет финансировать Киев после завершения конфликта с Россией.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не участвует в планах ЕС по использованию замороженных российских активов для оплаты военных расходов Киева.

