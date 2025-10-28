Орбан: использование замороженных активов РФ может стать прелюдией к войне
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерение Евросоюза использовать замороженные российские активы может спровоцировать прямое столкновение между Россией и Европой и стать «прелюдией к войне». Об этом он написал в соцсети Facebook
По словам венгерского лидера, в Брюсселе считают новым «чудо-оружием» идею конфискации российских валютных резервов, находящихся в Европе. Однако, подчеркнул Орбан, такие действия способны вызвать прямой конфликт и привести к эскалации.
Он отметил, что единственным способом избежать дальнейшего обострения остаются прямые переговоры между Россией и Европой, на необходимости которых Венгрия продолжает настаивать.
Орбан также ранее заявил, что Евросоюз исчерпал свои силы и средства для финансирования Украины. Он задался вопросом, кто будет финансировать Киев после завершения конфликта с Россией.
27 октября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не участвует в планах ЕС по использованию замороженных российских активов для оплаты военных расходов Киева.