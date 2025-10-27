Газета
Политика

Трамп заявил, что не участвует в схеме ЕС об использовании активов РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не участвует в планах Евросоюза (ЕС) об использовании замороженной российских активов для оплаты военных расходов Киева.

«Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую», – сказал американский лидер журналистам в ответ на вопрос о том, следует ли объединению стран использовать активы для финансирования военной отрасли Украины (цитата по «РИА Новости»).

26 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо также подчеркнул, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. По его мнению, Киев никогда не вернет взятые в долг средства. Фицо в том числе отверг план ЕС по предоставлению Украине 140 млрд евро из замороженных российских средств.

В тот же день на фоне высказываний Бельгии о необходимости гарантий выплаты средств пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в стране осознают возможные последствия изъятия российских замороженных активов. Он подчеркнул, что это поразительно на фоне «военной истерики» в Европе.

