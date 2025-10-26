Газета
Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Украины

Словакия не будет оказывать военную помощь Украине, поскольку Киев никогда не вернет взятые в долг средства, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Фицо выступает против поддержки Украины Евросоюзом за счет замороженных российских активов в размере 140 млрд евро. По информации Denník N, в то же время премьер отвергает предоставление Словакией гарантий в размере 1,4 млрд евро. По его словам, Украина никогда не вернет взятые в долг деньги, а Словакия ни при каких обстоятельствах не будет оказывать военную помощь Киеву.

«Я отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, которая помогла бы Украине управлять военными расходами», – сказал он. 

Фицо ранее говорил, что поддержит новый пакет санкций ЕС против России, если в итоговое заявление саммита будут включены требования республики. По его словам, Братиславе удалось добиться внесения в проект заключений саммита формулировок, касающихся энергетического сектора и автомобильной промышленности. Эти пункты, напрямую не связанные с санкциями, ранее были выдвинуты им как условие для согласия Словакии на новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы.

