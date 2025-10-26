Фицо отверг участие Словакии в схемах ЕС по финансированию Украины

Фицо выступает против поддержки Украины Евросоюзом за счет замороженных российских активов в размере 140 млрд евро. По информации Denník N, в то же время премьер отвергает предоставление Словакией гарантий в размере 1,4 млрд евро. По его словам, Украина никогда не вернет взятые в долг деньги, а Словакия ни при каких обстоятельствах не будет оказывать военную помощь Киеву.