Политика

Премьер Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции ЕС против России

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, если в итоговое заявление саммита ЕС будут включены требования республики. Об этом сообщает Denník N.

По словам Фицо, Братиславе удалось добиться внесения в проект заключений саммита формулировок, касающихся энергетического сектора и автомобильной промышленности. Эти пункты, напрямую не связанные с санкциями, ранее были выдвинуты им как условие для согласия Словакии на новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы.

Премьер подчеркнул, что решение этих вопросов имеет ключевое значение для национальных интересов Словакии, экономика которой тесно зависит от поставок энергоносителей и работы автопрома.

Саммит лидеров стран ЕС, на котором ожидается обсуждение нового пакета санкций против России, состоится 23 октября в Брюсселе, напоминает издание.

20 октября ЕС утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа с 2026 г. Он касается как трубопроводных поставок, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ).

План предусматривает возможность продолжения импорта по действующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 г., по долгосрочным – до 1 января 2028 г.

