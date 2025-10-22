Премьер Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции ЕС против России

По словам Фицо, Братиславе удалось добиться внесения в проект заключений саммита формулировок, касающихся энергетического сектора и автомобильной промышленности. Эти пункты, напрямую не связанные с санкциями, ранее были выдвинуты им как условие для согласия Словакии на новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы.