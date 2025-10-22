Премьер Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции ЕС против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, если в итоговое заявление саммита ЕС будут включены требования республики. Об этом сообщает Denník N.
По словам Фицо, Братиславе удалось добиться внесения в проект заключений саммита формулировок, касающихся энергетического сектора и автомобильной промышленности. Эти пункты, напрямую не связанные с санкциями, ранее были выдвинуты им как условие для согласия Словакии на новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы.
Премьер подчеркнул, что решение этих вопросов имеет ключевое значение для национальных интересов Словакии, экономика которой тесно зависит от поставок энергоносителей и работы автопрома.
Саммит лидеров стран ЕС, на котором ожидается обсуждение нового пакета санкций против России, состоится 23 октября в Брюсселе, напоминает издание.
20 октября ЕС утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа с 2026 г. Он касается как трубопроводных поставок, так и импорта сжиженного природного газа (СПГ).
План предусматривает возможность продолжения импорта по действующим краткосрочным контрактам до 17 июня 2026 г., по долгосрочным – до 1 января 2028 г.