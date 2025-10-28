Газета
Орбан: Евросоюз исчерпал ресурсы для финансирования Украины

Ведомости

Евросоюз исчерпал свои силы и средства для финансирования Украины, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он задался вопросом, кто будет финансировать Киев после завершения конфликта с Россией.

«У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины», – написал он в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан задал вопрос, граждане каких стран ЕС готовы направлять «миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя».

27 сентября Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе изучают способ изъять 140 млрд евро российских активов в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану. Для принятия такого решения необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран – членов блока, и Еврокомиссия считает, что существует юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.

ЕК ссылается на выводы Совета Европы, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились в декабре 2024 г. В документе они заявили, что российские активы должны оставаться замороженными до окончания украинского конфликта. Это заявление, как считают в Еврокомиссии, позволяет изменить санкционные правила и принимать решения квалифицированным большинством голосов. Но проблемы, помимо прочего, могут возникнуть со Словакией и Бельгией.

