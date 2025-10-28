Орбан: Евросоюз исчерпал ресурсы для финансирования Украины

ЕК ссылается на выводы Совета Европы, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились в декабре 2024 г. В документе они заявили, что российские активы должны оставаться замороженными до окончания украинского конфликта. Это заявление, как считают в Еврокомиссии, позволяет изменить санкционные правила и принимать решения квалифицированным большинством голосов. Но проблемы, помимо прочего, могут возникнуть со Словакией и Бельгией.