Politico: ЕС хочет без Венгрии принять решение по переводу активов РФ Украине

Politico: ЕС хочет без Венгрии принять решение по переводу активов РФ УкраинеС инициативой использовать их для выдачи Киеву займа ранее выступила Германия
В Евросоюзе изучают способ изъять российские активы в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану. Об этом со ссылкой на четыре источника пишет Politico.
Плану ЕС по изъятию 140 млрд евро российских активов и предоставлению их в кредит Киеву препятствует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет издание. Для принятия такого решения необходимо заручиться поддержкой всех 27 стран-членов блока, и Европейская комиссия (ЕК) считает, что существует юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.
По данным источников газеты, ЕК ссылается на ряд выводов Европейского совета, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились 19 декабря прошлого года. В документе они заявили, что российские активы должны оставаться замороженными до окончания украинского конфликта. Это заявление, как считают в Еврокомиссии, позволяет изменить санкционные правила и принимать решения квалифицированным большинством голосов.
«Для этого потребуется политическое соглашение на высоком уровне между всеми или большинством глав государств и правительств», – заявила ЕК в записке послам ЕС.
Однако добиться такого более широкого соглашения будет непросто, поскольку проблемы могут возникнуть со Словакией и Бельгией, говорится в статье. По данным Politico, Брюссель уже выступил против инициативы на фоне опасений, что изъятие ЕС средств может подвергнуть Бельгию и Euroclear, где хранятся замороженные государственные активы России, судебному преследованию со стороны Москвы. Ключевыми сторонниками плана Еврокомиссии газета называет Германию, Испанию, Польшу и страны Балтии, а Франция и Италия ранее с осторожностью относились к «инновационным» идеям использования замороженных активов.
Ожидается, что лидеры ЕС обсудят вопрос на следующей неделе в Копенгагене, где запланированы переговоры по поводу кредита. «Цель [в Копенгагене] – заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана», – заявил один из дипломатом ЕС. Официальное решение может быть принято только в конце октября, пишет издание.