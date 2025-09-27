Politico: ЕС хочет без Венгрии принять решение по переводу активов РФ Украине

Однако добиться такого более широкого соглашения будет непросто, поскольку проблемы могут возникнуть со Словакией и Бельгией, говорится в статье. По данным Politico, Брюссель уже выступил против инициативы на фоне опасений, что изъятие ЕС средств может подвергнуть Бельгию и Euroclear, где хранятся замороженные государственные активы России, судебному преследованию со стороны Москвы. Ключевыми сторонниками плана Еврокомиссии газета называет Германию, Испанию, Польшу и страны Балтии, а Франция и Италия ранее с осторожностью относились к «инновационным» идеям использования замороженных активов.