Глава Euroclear допустила обращение в суд в случае конфискации активов России

23 октября сообщалось, что лидеры стран Евросоюза до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. Причиной стало требование Бельгией более весомых гарантий того, что страна не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро.