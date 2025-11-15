Глава Euroclear допустила обращение в суд в случае конфискации активов России
Бельгийский депозитарий Euroclear может обратиться в суд с иском против Евросоюза (ЕС) в случае конфискации хранящихся у него российских замороженных активов. Об этом заявила глава Euroclear Валери Урбен в интервью Le Monde.
«Это не исключено», – подчеркнула Урбен.
Так на вопрос, рассматривается ли возможность подачи иска против ЕС, если совет директоров депозитария посчитает, что его фидуциарные обязательства поставлены под сомнение.
После начала спецоперации западные страны решили заморозить российские активы на сумму около $300 млрд, большая их часть находится в юрисдикции европейских стран, в частности Бельгии, где находится Euroclear. Сейчас доходы от активов используются для финансирования помощи Украине, в том числе военной.
23 октября сообщалось, что лидеры стран Евросоюза до декабря отложили принятие решения о том, стоит ли использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. Причиной стало требование Бельгией более весомых гарантий того, что страна не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро.
13 ноября министры финансов стран ЕС не достигли практических договоренностей по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Киева. Министр экономики Дании Стефани Лосе пояснила, что государства расходятся во мнениях по инициативе «репарационного кредита», предполагающей использование доходов и активов РФ.