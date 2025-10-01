Песков назвал воровством планы Запада по использованию замороженных активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством планы Запада о передаче замороженных российских активов. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву около 2 млрд евро на закупку беспилотников за счет прибыли от российских активов, а также инициативу в сенате США о передаче Украине не менее $10 млрд ежемесячно из суверенных резервов РФ.