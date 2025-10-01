Газета
Главная / Политика /

Песков назвал воровством планы Запада по использованию замороженных активов РФ

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством планы Запада о передаче замороженных российских активов. Так он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву около 2 млрд евро на закупку беспилотников за счет прибыли от российских активов, а также инициативу в сенате США о передаче Украине не менее $10 млрд ежемесячно из суверенных резервов РФ.

«Мы уже неоднократно реагировали на эти процессы на самых различных уровнях. Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности. По-русски говоря – о воровстве», – заявил Песков.

Он подчеркнул, что Москва рассматривает такие действия как прямое нарушение международного права, и предупредил о юридических и политических последствиях.

Премьер Бельгии отверг идею Мерца о кредите Украине за счет активов РФ

Политика / Международные отношения

По словам представителя Кремля, действия Запада ведут к разрушению глобального доверия к принципу неприкосновенности собственности. «Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями капитала и рассчитывает на инвестиционную привлекательность», – отметил Песков.

26 сентября Politico сообщало, что Еврокомиссия предложила направить Украине 140 млрд евро в формате «репарационного кредита», используя замороженные российские активы. 17 сентября Financial Times писала о планах ЕС использовать замороженные активы для обеспечения кредитов для Киева на сумму до 170 млрд евро.

