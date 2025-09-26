Politico: в ЕК хотят дать Киеву кредит на 140 млрд евро за счет активов россиян

25 сентября газета Financial Times (FT) писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с такой же инициативой использовать замороженные российские активы для выдачи Украине беспроцентного займа. Он также ограничил сумму кредита до 140 млрд евро. При этом, пояснил Мерц, важно использовать эти средства исключительно на закупку военной техники. Покрытие дефицита украинского бюджета не должно входить в траты по займу, по его мнению.