Politico: в ЕК хотят дать Киеву кредит на 140 млрд евро за счет активов россиян
Еврокомиссия (ЕК) предложила направить Украине 140 млрд евро в качестве «репарационного кредита». Для этого дипломаты намерены использовать замороженные активы российских инвесторов, сообщило Politico со ссылкой на соответствующую записку ЕК.
По данным издания, страны – члены Евросоюза (ЕС) уже получили это предложение. Сначала оно перейдет на рассмотрение к послам. На следующей неделе его обсудят главы государств на встрече в Копенгагене.
25 сентября газета Financial Times (FT) писала, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с такой же инициативой использовать замороженные российские активы для выдачи Украине беспроцентного займа. Он также ограничил сумму кредита до 140 млрд евро. При этом, пояснил Мерц, важно использовать эти средства исключительно на закупку военной техники. Покрытие дефицита украинского бюджета не должно входить в траты по займу, по его мнению.
Канцлер ФРГ также отметил, что юридически активы не будут конфискованы у россиян. Их будут использовать как обеспечение займа и смогут вернуть после выплаты репараций со стороны России.
17 сентября FT сообщала, что Евросоюз готовит варианты использования российских замороженных активов России для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины.