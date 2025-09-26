Премьер Бельгии отверг идею Мерца о кредите Украине за счет активов РФ

По мнению Мерца, такой шаг продемонстрировал бы решимость Евросоюза в поддержке Киева. Он подчеркнул, что заем должен быть направлен исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие дефицита украинского бюджета. При этом решения о закупках должны приниматься правительствами ЕС совместно с Киевом.