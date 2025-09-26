Премьер Бельгии отверг идею Мерца о кредите Украине за счет активов РФ
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер раскритиковал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России в ЕС.
«Этого не будет. Я сказал вчера, что хочу обсудить это спокойно, чтобы мы могли найти решение. Но не придумывать каждый день новую идею», – сказал Де Вевер (цитата по ТАСС).
По словам премьер-министра, подобные инициативы могут подорвать доверие к финансовой системе ЕС. Он предупредил, что страны, хранящие свои резервы в еврозоне, могут пересмотреть такую политику.
Ранее Financial Times (FT) писало, что Мерц выступил с инициативой использовать замороженные российские активы для выдачи Украине беспроцентного займа на сумму до 140 млрд евро.
По мнению Мерца, такой шаг продемонстрировал бы решимость Евросоюза в поддержке Киева. Он подчеркнул, что заем должен быть направлен исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие дефицита украинского бюджета. При этом решения о закупках должны приниматься правительствами ЕС совместно с Киевом.