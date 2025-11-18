Госдума обратится к правительству для проработки мер в случае изъятия активов РФ

Страны Евросоюза (ЕС) должны принять решение по изъятию активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Издание Politico отмечало, что одним из основных препятствий для такого шага остается позиция Бельгии, где и находится основная часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.