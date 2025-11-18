Госдума обратится к правительству для проработки мер в случае изъятия активов РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил депутатам подготовить текст обращения в российский кабмин. В документе будет говориться о необходимости проработки ответных мер, если в Евросоюзе (ЕС) решат конфисковать замороженные активы России.
«Те, кто посягает на нашу собственность, – воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать», – подчеркнул Володин на заседании. Его цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.
Рассмотрение текста обращения запланировано на 20 ноября.
Страны Евросоюза (ЕС) должны принять решение по изъятию активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Издание Politico отмечало, что одним из основных препятствий для такого шага остается позиция Бельгии, где и находится основная часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.