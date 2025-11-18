Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Госдума обратится к правительству для проработки мер в случае изъятия активов РФ

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил депутатам подготовить текст обращения в российский кабмин. В документе будет говориться о необходимости проработки ответных мер, если в Евросоюзе (ЕС) решат конфисковать замороженные активы России.

«Те, кто посягает на нашу собственность, – воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать», – подчеркнул Володин на заседании. Его цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Рассмотрение текста обращения запланировано на 20 ноября.

Страны Евросоюза (ЕС) должны принять решение по изъятию активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Издание Politico отмечало, что одним из основных препятствий для такого шага остается позиция Бельгии, где и находится основная часть российских активов. Брюссель уже выступал против инициативы из-за требования максимальной юридической защиты. По мнению государства, все страны должны поровну понести риски конфискации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь